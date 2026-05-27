Maru Campos comparece ante la FGR en CDMX y denuncia citatorio “tramposo”

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para atender un citatorio relacionado con investigaciones en curso, luego de la controversia generada por una denuncia promovida por el senador Javier Corral Jurado.

La mandataria estatal llegó alrededor de las 10:00 horas acompañada por el exsenador Roberto Gil Zuarth, integrantes de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y otros actores políticos vinculados con esa fuerza política.

Maru Campos acusa persecución política tras comparecencia

Al salir de las instalaciones federales, Campos Galván ofreció un mensaje a medios de comunicación y simpatizantes panistas que se congregaron en el lugar para expresarle respaldo.

“Estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho”, declaró la gobernadora, quien también sostuvo que durante su administración ha combatido la delincuencia y el tráfico de drogas en Chihuahua.

“Defendí que la droga no llegara a nuestros niños”, afirmó ante los asistentes. Otros Artículos Relacionados

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La mandataria estatal también cuestionó la forma en que fue notificada para rendir declaración y aseguró que fue citada de manera “tramposa”, en referencia al proceso iniciado en su contra.

Citatorio original fue emitido para Ciudad Juárez

Inicialmente, la FGR había emitido un citatorio para que la gobernadora compareciera en oficinas federales ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tras darse a conocer la diligencia, simpatizantes y militantes del PAN acudieron a manifestar su apoyo a la titular del Ejecutivo estatal.

Posteriormente, la comparecencia se realizó en la capital del país, en medio del intercambio de posicionamientos entre Morena y el PAN sobre el caso.

Fiscalía CDMX descarta imputación penal contra Maru Campos

Un día antes de la comparecencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró públicamente que no existe una imputación penal contra Maru Campos.

La institución, encabezada por Bertha Alcalde Luján, precisó que las versiones sobre una supuesta acusación formal eran falsas y explicó que la audiencia programada corresponde únicamente a una impugnación promovida por Javier Corral contra la determinación de cerrar el caso.

La Fiscalía capitalina subrayó que no encontró elementos para ejercer acción penal contra la gobernadora de Chihuahua, por lo que reiteró que no existe actualmente un proceso penal abierto en su contra.

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