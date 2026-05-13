Presidenta de México niega intervención del Gobierno en marcha de Morena contra Maru Campos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal no interviene en las decisiones internas de Morena relacionadas con movilizaciones políticas en Chihuahua.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria fue cuestionada sobre la convocatoria anunciada por Morena para el próximo 16 de mayo, en la que militantes y simpatizantes del partido prevén marchar para exigir juicio político y desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Sheinbaum sostuvo que las definiciones partidistas corresponden a Morena y no al Gobierno federal, por lo que marcó distancia entre las acciones institucionales del Ejecutivo y las movilizaciones convocadas por el partido.

¿Por qué Morena marchará contra Maru Campos?

La movilización fue anunciada en el contexto de señalamientos relacionados con un presunto narcolaboratorio en Chihuahua y la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del estado.

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Morena ha planteado que estos hechos deben investigarse y que la gobernadora Maru Campos debe enfrentar responsabilidades políticas. Por ello, el partido impulsa una movilización para exigir juicio político y desafuero contra la mandataria estatal.

Gobierno federal se deslinda de movilización en Chihuahua

Claudia Sheinbaum reiteró que su administración no participa en la organización de la protesta ni en las decisiones partidistas.

La presidenta ha insistido en otros momentos en que las acciones del Gobierno federal deben mantenerse dentro del marco legal e institucional.

#MañaneraDelPueblo. Le corresponderá a la @FGRMexico determinar si hubo o no una violacion a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional en Chihuahua, destaca @Claudiashein al comentar la información de la fiscalía estatal que confirmó la participación de agentes extranjeros… pic.twitter.com/whOcqaTXLU — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2026

La convocatoria de Morena ocurre en medio de una tensión política entre el partido guinda y el gobierno de Chihuahua, luego de los señalamientos por seguridad y presunta intervención de agentes extranjeros.

El caso podría escalar en el Congreso si se formaliza una solicitud de juicio político contra Maru Campos.

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