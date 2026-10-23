Presidenta de México critica petición de senadores para usar salón VIP del AICM; Cancillería confirma que fue rechazada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la solicitud presentada por senadores de la República para utilizar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y aseguró que los legisladores no deben buscar privilegios por ocupar un cargo público.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la petición, luego de que surgieran críticas en redes sociales por el trato preferencial que implicaría el acceso a este espacio.

Sheinbaum señaló que los representantes populares deben mantener un trato igualitario con el resto de los ciudadanos, independientemente de sus responsabilidades dentro del Poder Legislativo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la solicitud de los senadores para usar el salón VIP?

La presidenta afirmó que los servidores públicos no deben olvidar su responsabilidad con la ciudadanía ni aprovechar sus cargos para obtener beneficios personales.

"No quiero privilegios, que no se nos olvide nunca de dónde venimos", expresó.

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Asimismo, recordó que el movimiento político al que pertenece surgió con el propósito de combatir los privilegios de determinados sectores.

"No puede ser que llegues a donde estás y tu objetivo sea el privilegio. Hay que sentarse con todos, ¿cuál es el problema? Todos somos iguales", sostuvo.

¿Qué respondió la Cancillería sobre el uso del Salón de Protocolo del AICM?

Durante la misma conferencia, Sheinbaum solicitó verificar con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, si existía una petición formal para permitir que los senadores utilizaran las instalaciones reservadas para actividades diplomáticas.

Minutos después, la presidenta compartió la respuesta del canciller, quien confirmó que la solicitud sí fue presentada, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió rechazarla.

"El canciller Roberto Velasco confirma que se hizo la petición para el acceso al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la Cancillería fue negativa", informó.

El oficio había sido enviado el 5 de octubre por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, con el argumento de facilitar los traslados de los legisladores durante los días de sesiones.

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, se deslindó de la petición y aseguró que el documento fue enviado sin autorización de la Mesa Directiva.

Sheinbaum reiteró que los legisladores representan a la ciudadanía y que su cargo no debe utilizarse para solicitar un trato preferencial en instalaciones públicas.

IO