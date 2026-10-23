Presidenta Sheinbaum pide auditar al INE por polémica sobre Guadalupe Taddei y presunta relación con proveedor

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se realicen las auditorías necesarias al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la polémica surgida por la presunta relación entre la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y un contratista que también sería proveedor del organismo electoral.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que las instituciones públicas deben mantenerse libres de cualquier sospecha de irregularidades, particularmente el organismo encargado de organizar las elecciones en México.

"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre los videos difundidos durante esta semana, que presuntamente mostrarían una relación cercana entre Taddei y un proveedor del instituto.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones contra Guadalupe Taddei?

La presidenta consideró necesario que se practiquen las revisiones correspondientes para esclarecer los señalamientos y garantizar la transparencia del INE, especialmente ante el proceso electoral de 2027.

"Debe hacerse las auditorías que se tengan que hacer", sostuvo Sheinbaum, quien insistió en que ninguna institución del país debe estar bajo sospecha de corrupción.

Por su parte, Guadalupe Taddei rechazó haber favorecido a proveedores del organismo y aseguró que las contrataciones están sujetas a mecanismos de revisión. También manifestó su disposición a entregar información a las autoridades fiscalizadoras.

Hasta ahora, los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Sheinbaum concluyó que la protección de la institución electoral debe incluir la investigación de cualquier posible irregularidad, sin importar quién esté involucrado.

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