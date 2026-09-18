Sheinbaum descarta reunión privada con Maru Campos en Chihuahua, pero Segob atenderá sus peticiones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes 18 de septiembre que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, la recibirá este sábado durante su visita a Ciudad Juárez, aunque descartó una reunión privada entre ambas por cuestiones de agenda.

Durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria explicó que después del evento programado en Chihuahua deberá trasladarse a Baja California, por lo que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atender directamente los temas planteados por la gobernadora panista.

Campos había solicitado mediante un oficio una reunión para abordar asuntos de seguridad, agua y exportaciones de ganado, además de recibir personalmente a Sheinbaum y acompañarla en una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad.

¿Qué respondió Sheinbaum a las peticiones de Maru Campos?

Sheinbaum señaló que sí se encontrará con la gobernadora a su llegada a Ciudad Juárez, aunque precisó que no habrá una reunión privada.

“Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California”, explicó la Presidenta, quien agregó que Gobernación ya estableció comunicación con Campos para organizar reuniones posteriores en la Ciudad de México.

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La mandataria indicó que esos encuentros servirán para revisar los asuntos incluidos en el oficio enviado por el Gobierno de Chihuahua.

Sheinbaum reconoce diferencias con Gobierno de Chihuahua

La Presidenta también reconoció que han existido diferencias con la administración estatal, principalmente por un operativo en el que, según señaló, participaron agentes de la CIA y que derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República.

Pese a ello, Sheinbaum sostuvo que esas diferencias no impiden mantener comunicación institucional con el Gobierno de Chihuahua.

#MañaneraPresidenta | SHEINBAUM RESPONDE A MARU CAMPOS



Claudia Sheinbaum informó que, aunque la gobernadora Maru Campos no la acompañará durante su rendición de cuentas en Chihuahua, instruyó a Gobernación a coordinarse con ella para atender las reuniones y temas que planteó. pic.twitter.com/343sFhIaM2 — Juncal Solano (@juncalssolano) September 18, 2026

También explicó que algunos gobernadores han decidido no acudir a los eventos de su gira de rendición de cuentas para evitar que su presencia se interprete en términos políticos, especialmente ante el inicio del proceso electoral.

La visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez forma parte de los actos de “Honestidad y resultados”, con los que presenta balances estatales derivados de su Segundo Informe de Gobierno. Campos había pedido aprovechar la gira para fortalecer la coordinación entre ambas administraciones.

IO