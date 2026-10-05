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Becas del Bienestar en Campeche: Dispersan más de 172 mdp para 75 mil estudiantes; ¿cuándo te toca cobrar?

La Federación inició la dispersión de 172.6 millones de pesos en becas para 75 mil 557 estudiantes de Campeche, con pagos programados hasta el 16 de octubre.

Por Redacción Por Esto!

5 de oct de 2026

2 min

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La federación comenzó la dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar en Campeche.
La federación comenzó la dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar en Campeche. / Por Esto!

A partir de este lunes y hasta el próximo 16 de octubre de este año, inició la dispersión de más de 172 millones de pesos que beneficiarán a más de 75 mil estudiantes de todo el Estado, confirmó la Coordinación Estatal de Becas del Bienestar en Campeche.

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Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, María del Carmen Duarte López, quien señaló que el calendario será regido por la primera letra del primer apellido del beneficiario, por lo que serán las letras "A" y "B" las que podrán disponer de los recursos este lunes.

Para el martes 6, la letra "C"; el miércoles 7, las letras "D, E, F"; el jueves 8, la letra "G"; el viernes 9 de octubre, los apellidos de iniciales "H, I, J, K, L"; el lunes 12, la letra "M"; el martes 13, las letras "N, Ñ, O, P, Q"; el miércoles 14, solo la "R"; el jueves 15, la inicial "S"; y cerrarán el viernes 16 con los apellidos que inicien con "T, U, V, W, X, Y, Z".

Puntualizó que en el bimestre septiembre-octubre serán dispersados 172 millones 680 mil 700 pesos, en beneficio de 75 mil 557 beneficiarios de nivel educativo básico, medio superior y licenciatura de la Entidad.

En el desglose de los recursos, la mayoría corresponde al nivel educativo básico, con 94 millones 724 mil 700 pesos para 47 mil 845 estudiantes; para 21 mil 224 alumnos de Educación Media Superior serán dispersados 40 millones 325 mil 600 pesos; y finalmente, para Jóvenes Escribiendo el Futuro, se asignaron 37 millones 630 mil 400 pesos.

JGH

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