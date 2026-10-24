Guadalupe Taddei asegura que no renunciará al INE tras señalamientos por contratos

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, descartó presentar su renuncia al cargo durante una reunión virtual con integrantes del Consejo General, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral.

Noticia Destacada INE responde a investigación contra Guadalupe Taddei y promete transparentar contratos y licitaciones

De acuerdo con información difundida este sábado 24 de octubre, Taddei aclaró a las consejerías electorales que continuará al frente del Instituto, luego de que circularan versiones sobre su posible salida. La controversia surge tras señalamientos relacionados con contratos y posibles conflictos de interés en áreas administrativas del INE.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación. Ante esta situación, el INE manifestó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras y confirmó relevos en áreas ejecutivas y administrativas, aunque no precisó los cargos involucrados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también pidió esclarecer los señalamientos mediante las auditorías correspondientes y señaló que una eventual renuncia sería decisión exclusiva de la propia consejera presidenta. Hasta el momento, Taddei permanece en funciones, mientras continúan las investigaciones para determinar si existieron anomalías en el manejo de recursos públicos.

JGH