Huracán Vance y frente frío 3 provocarán lluvias fuertes y vientos de hasta 70 km/h en México: Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado a la población para extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones de México, debido a la presencia de varios sistemas meteorológicos, entre ellos el Huracán Vance y el frente frío número 3.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las condiciones atmosféricas podrían provocar afectaciones en zonas urbanas, carreteras y comunidades cercanas a ríos y áreas susceptibles a inundaciones.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Vance?

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citado por Protección Civil, la circulación del Huracán Vance, localizado al sur de Guerrero y Michoacán, favorecerá lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras de estas entidades.

Además, se prevén lluvias fuertes en Nayarit, mientras que otros canales de baja presión ocasionarán chubascos en diferentes regiones del territorio nacional.

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Frente frío 3: prevén vientos de hasta 70 km/h y posibles torbellinos

La CNPC informó que el frente frío número 3 se disipará en la frontera norte del país. Sin embargo, la interacción de otros sistemas atmosféricos provocará condiciones de inestabilidad.

En el norte de Chihuahua se esperan lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y condiciones favorables para la posible formación de torbellinos.

También se pronostican lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte de México.

Protección Civil pide prevenir inundaciones y encharcamientos

La dependencia federal advirtió que la acumulación de basura en calles, alcantarillas, canales y cauces de agua puede agravar las inundaciones durante las precipitaciones.

Por ello, recomendó mantener limpios los frentes de los domicilios, evitar arrojar residuos en la vía pública y reportar obstrucciones en las coladeras.

¿Qué hacer ante lluvias fuertes y vientos intensos?

Protección Civil recomendó asegurar techos, sujetar objetos que puedan desprenderse por el viento y limpiar las bajantes de agua.

Autoridades de Protección Civil invitan a la población a tomar medidas preventivas ante la llegada del frente frío número 3. https://t.co/PThAcRlPs6 https://t.co/qXRGKGdQri — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 24, 2026

También pidió preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos en bolsas plásticas, identificar las rutas de evacuación y evitar cruzar calles inundadas o arroyos con corriente, tanto a pie como en vehículo.

La CNPC llamó a prestar especial atención a los cambios en las condiciones del entorno, principalmente en zonas costeras y comunidades vulnerables a inundaciones o deslizamientos de ladera.

Finalmente, solicitó consultar los avisos oficiales del SMN, la Conagua y Protección Civil, así como atender las instrucciones de las autoridades locales.

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