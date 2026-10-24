INE responde a investigación contra Guadalupe Taddei y promete transparentar contratos y licitaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su disposición a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la investigación de oficio relacionada con presuntas irregularidades en procesos de contratación del organismo, en medio de los señalamientos dirigidos contra su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

En un posicionamiento institucional, la Presidencia del Consejo General defendió la importancia de los mecanismos de fiscalización y sostuvo que la revisión de un órgano constitucional autónomo por otra instancia del Estado demuestra el funcionamiento de los contrapesos democráticos.

El Instituto indicó que recibirá la investigación con respeto y recordó que la propia Presidencia solicitó una auditoría a los procedimientos de licitación. Asimismo, aseguró que proporcionará la información requerida por la ASF y su Órgano Interno de Control, al que ya fueron remitidos los antecedentes correspondientes.

INE promete colaborar con la ASF en la revisión de contratos

La institución señaló que está a favor de esclarecer los hechos conforme a la legislación y con respeto al debido proceso. También puntualizó que cualquier responsabilidad deberá determinarse a partir de documentos, pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum pide auditar al INE por polémica sobre Guadalupe Taddei y presunta relación con proveedor

El comunicado agregó que, como parte de las medidas adoptadas, se realizaron cambios en áreas ejecutivas y administrativas de alta responsabilidad. Sin embargo, la Presidencia del Consejo General evitó pronunciarse sobre expedientes particulares para respetar la presunción de inocencia.

El organismo sostuvo que ningún funcionario, proveedor o procedimiento de contratación está por encima de la ley.

INE anuncia micrositio para consultar licitaciones y proveedores

Como parte de sus compromisos de transparencia, el Instituto anunció la próxima puesta en marcha del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, mediante el cual la ciudadanía podrá consultar información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados con las distintas etapas de los procedimientos.

La iniciativa busca facilitar el acceso público a información sobre el uso de los recursos y fortalecer la rendición de cuentas.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/le7DJlWcEc https://t.co/LzsMDccjgG — @INEMexico (@INEMexico) October 24, 2026

Finalmente, el INE pidió a su personal mantener el rigor técnico y el profesionalismo que, según destacó, han respaldado la organización de elecciones durante más de tres décadas.

La institución reiteró que continuará con sus responsabilidades constitucionales de organizar comicios libres y periódicos bajo los principios de legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, y aseguró que seguirá trabajando para proteger el voto ciudadano.

IO