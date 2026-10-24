“La palabra vale más que el papel”, asegura Sheinbaum al entregar créditos sin intereses para más de 50 mil mujeres en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que más de 50 mil mujeres de Michoacán reciben créditos a la palabra, sin intereses, a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien), con el objetivo de impulsar pequeños negocios y fortalecer las actividades económicas de las beneficiarias.

Durante el evento “Créditos Finabien para mujeres”, realizado este sábado 24 de octubre de 2026 en Apatzingán, Michoacán, la mandataria explicó que estos financiamientos forman parte de las acciones contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sheinbaum destacó que el programa busca facilitar el acceso al crédito para que las mujeres puedan iniciar un negocio o ampliar uno existente, con acompañamiento y capacitación de Finabien.

Sheinbaum destaca que la palabra vale más que el papel

Durante su discurso, la presidenta resaltó que los financiamientos se otorgan bajo un esquema de confianza hacia las beneficiarias.

"La palabra muchas veces vale más que el papel", expresó Sheinbaum, al retomar el testimonio de una mujer presentado durante el evento.

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La mandataria sostuvo que este principio refleja la importancia de confiar en las personas y facilitar herramientas económicas para su desarrollo.

Explicó que los créditos a la palabra no generan intereses y permiten financiar actividades productivas, además de contar con capacitación y acompañamiento institucional.

Asimismo, señaló que con la entrega de estos apoyos concluye un ciclo del programa en Michoacán, que contempla a más de 50 mil mujeres beneficiarias.

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La presidenta también mencionó otras acciones del Gobierno federal destinadas a fortalecer la educación, el deporte y la atención a las mujeres en Apatzingán.

Entre ellas, destacó la construcción de dos nuevas preparatorias, un deportivo y un Centro LIBRE para las Mujeres.

Además, informó sobre la incorporación de 500 jóvenes a actividades comunitarias, como parte de las estrategias para ampliar sus oportunidades de participación.

Sheinbaum señaló que estos proyectos buscan ofrecer alternativas educativas, deportivas y de desarrollo social para la población del municipio.

Finalmente, reiteró que los programas dirigidos a las mujeres forman parte de las prioridades de su administración y sostuvo que el acceso a financiamiento puede contribuir a su independencia económica.

"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser", afirmó durante el encuentro con beneficiarias de los créditos Finabien.

IO