Pronostican chubascos para la tarde del 22 de octubre en cuatro municipios de Q. Roo, ¿cuáles son?

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo (Coeproc) pronosticó lluvias y chubascos con probables descargas eléctricas para las próximas horas de este jueves en cuatro municipios de la entidad, por lo que pidió a la población tomar precauciones.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, entre las 10:00 y las 13:00 horas se esperaban precipitaciones en Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

El pronóstico también contempló vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, condiciones que podrían presentarse durante el periodo señalado.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente durante las lluvias y posibles tormentas eléctricas.

La dependencia exhortó a evitar exponerse durante las descargas eléctricas y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.