Clima en Yucatán 23 de octubre: Prevén ambiente fresco al amanecer y posibles lluvias aisladas este viernes

Durante este viernes 23 de octubre se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán, además de que se registrarán temperaturas frescas durante el amanecer.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, se esperan lluvias aisladas en Yucatán.

Además, habrá ambiente cálido a caluroso durante el día y templado a cálido en la noche. Vientos del norte-noreste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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Por su parte, Protección Civil Yucatán (Procivy) dio a conocer que debido a los efectos de una masa de aire polar, se registrarán temperaturas de entre 16 a 18° C al amanecer de este viernes 23 de octubre, principalmente en la zona Sur de Yucatán.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 30° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 19° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 21 y 29° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

El viento predominará del noreste de 15 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en la costa. Se esperan olas de 1 a 1.5 m de altura en el litoral yucateco. El amanecer del viernes 23 será fresco, principalmente en el sur del estado, con temperaturas mínimas de 16 a 18°C. (3/3) https://t.co/epEA3ZKoIC — Protección Civil Yucatán (@procivy) October 22, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 19 y 31° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 20 y 29°.

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En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 18 y 33°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.