Transportistas advierten por casos de intento de extorsión con falsos secuestros en Mérida; piden hasta 200 mil pesos para “liberarlos”

Los transportistas de Yucatán encendieron las alertas ante presuntos intentos de extorsión contra operadores de servicio de volteo, con reportes en Conkal y llamados a reforzar la vigilancia en caminos vecinales de Kanasín, la zona de la 50 Sur y la carretera 86, donde se advierte sobre posibles riesgos para quienes realizan fletes y traslados de materiales.

Andrés Poot Alonzo, presidente de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportes y Carga (Amotac), señaló que tuvo conocimiento de un caso en Conkal, donde, según la información que recibió, sujetos que viajaban en una motocicleta y una cuatrimoto interceptaron un volquete mediante la simulación de un servicio de transporte.

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Los presuntos delincuentes habrían obligado al conductor a descender, le quitaron su teléfono celular y lo forzaron a realizar una videollamada para exigir a su empleador 200 mil pesos por un supuesto rescate.

El dirigente destacó la intervención de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, que permitió frustrar el presunto delito antes de que los responsables consiguieran el dinero.

Asimismo, indicó que el caso tendría similitudes con otro reporte reciente en la misma zona.

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Oficialmente, se tuvo conocimiento de un intento de extorsión telefónica contra el dueño de una empresa de fletes y materiales, a quien le aseguraron que uno de sus choferes estaba secuestrado junto con un camión de volteo y le exigieron 200 mil pesos.

El empresario verificó la ubicación de la unidad mediante GPS y solicitó apoyo al número 9-1-1.

Elementos de la SSP localizaron el vehículo en la colonia La Guadalupana, al sur de Mérida, y confirmaron que el operador, de 42 años, trabajaba con normalidad y desconocía las amenazas.

La verificación permitió descartar el supuesto secuestro y evitó que se realizara el pago. La Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del número telefónico utilizado para las amenazas, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.