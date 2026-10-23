Transportistas de Cancún exponen estrés laboral y reducción de sus ingresos ante la baja de turismo

Operadores de transporte turístico y de plataformas digitales reportaron estrés laboral, jornadas de hasta 10 horas y una reducción de sus ingresos ante la baja afluencia de visitantes, en un contexto de ocupación hotelera de 55.3 por ciento en Benito Juárez.

Los trabajadores señalaron que la disminución de servicios dificulta cubrir gastos como combustible, renta y mensualidades de sus vehículos, además de generar incertidumbre sobre la estabilidad económica.

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Transportistas consultados en la zona hotelera y distintos puntos de la ciudad atribuyeron parte de la situación a la reducción de frecuencias aéreas desde Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores de viajeros hacia el Caribe Mexicano.

El panorama también afecta a operadores con placas federales, quienes reportaron menos contrataciones de traslados por parte de hoteles y agencias de viajes. Ante la caída de solicitudes, algunos han extendido sus jornadas y reducido tarifas para competir por los pocos servicios disponibles.

Aunque algunos tienen sueldo base, su fuente de ingresos principal son las propinas, que han ido en decremento. / POR ESTO!

Empleados advirtieron que la presión económica y el cansancio acumulado pueden aumentar los riesgos durante la conducción, además de provocar conflictos entre prestadores de servicios que buscan mantener sus ingresos.

Anahí Vázquez, operadora de una empresa de transporte turístico con cuatro años de experiencia, explicó que las jornadas pueden alcanzar las 10 horas. Aunque dispone de un sueldo base, la disminución de visitantes ha reducido las propinas, que representan una parte importante de sus percepciones. Añadió que se trata de una actividad extenuante.

Por su parte, Gerardo Rafael, conductor de una plataforma digital, indicó que utiliza esta labor para complementar sus ingresos; sin embargo, señaló que las ganancias no le permiten cotizar para acceder al seguro social. Actualmente, dijo, cuenta con la protección de una póliza de cobertura amplia para su vehículo.

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En tanto, Hugo Esperanza consideró que septiembre y octubre han sido meses críticos por la escasez de trabajo. Explicó que sus ingresos dependen directamente de la llegada de turistas, por lo que cualquier descenso en la actividad repercute de inmediato en su economía.

Aunque las proyecciones turísticas contemplan la recuperación de conexiones aéreas y la apertura de nuevas rutas internacionales, los operadores señalaron que necesitan mejores condiciones de trabajo e ingresos suficientes para afrontar sus compromisos cotidianos.