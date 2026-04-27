Ministra Loretta Ortiz pide licencia por salud y se ausenta de la Suprema Corte hasta mayo

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, solicitó una licencia temporal por motivos de salud, por lo que se ausentará de sus funciones jurisdiccionales y de las sesiones del Pleno durante los próximos días.

De acuerdo con información oficial, la ministra no participará en las actividades del máximo tribunal hasta el 10 de mayo, con la previsión de reincorporarse a sus labores el lunes 11 de mayo.

Licencia autorizada conforme a la ley

La Suprema Corte informó que la solicitud fue aprobada con base en el artículo 98 de la Constitución, así como en disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reglamentos internos.

En una tarjeta informativa, el órgano judicial detalló que la licencia se otorgó en estricto apego al marco legal vigente, garantizando la continuidad institucional.

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Ausencia temporal en el Pleno de la SCJN

Durante este periodo, Loretta Ortiz no participará en las deliberaciones ni en la resolución de asuntos en el Pleno, lo que implica una ausencia temporal en uno de los espacios clave del Poder Judicial.

Sin embargo, no se han reportado afectaciones en el funcionamiento de la Corte, que continuará con sus actividades programadas.

Trayectoria de Loretta Ortiz Ahlf

Ortiz Ahlf cuenta con una amplia formación académica en derecho. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, además de tener una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

También obtuvo el grado de doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

En el ámbito académico, se desempeñó como directora y docente en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Tarjeta Informativa | Informa #SCJN sobre licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf @lorettaortiza. pic.twitter.com/3guhnLjYRI — Suprema Corte (@SCJN) April 27, 2026

Regreso previsto en mayo

La ministra retomará sus funciones a partir del 11 de mayo, una vez concluido el periodo de licencia autorizado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, pero se espera que su reincorporación permita retomar con normalidad sus actividades dentro del máximo tribunal del país.

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