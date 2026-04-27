Fuerte choque entre motocicletas deja a mujer lesionada en Justo Sierra, Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente entre dos motocicletas se registró en calles de la colonia Justo Sierra, dejando como saldo daños materiales menores y una mujer lesionada que tuvo que ser trasladada a un hospital.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Camarón con la calle Jurel, donde una joven se desplazaba a bordo de una motoneta de aceleración, color negro con amarillo, con placas de circulación 69GVR3 del Estado de Campeche, en dirección hacia el Panteón Nuevo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando el conductor de otra motocicleta, de la marca Hunk, color gris con verde, presuntamente perdió el control tras intentar esquivar a un vehículo de color blanco que le cerró el paso. Al realizar una maniobra brusca, terminó impactando a la joven motociclista.

Tras el golpe, la mujer frenó intempestivamente, lo que provocó que cayera al pavimento. Durante la caída, sufrió una grave lesión en el muslo de la pierna derecha, ocasionada por el sprocket trasero de la cadena de la motocicleta del otro involucrado, lo que derivó en una herida de consideración con pérdida de tejido y masa corporal.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un centro médico para su valoración y atención especializada.

Elementos de Tránsito también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades. Sin embargo, se informó que los involucrados optaron por llegar a un acuerdo con los familiares de la lesionada para la reparación de los daños y gastos médicos.

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JGH