Esto habría ganado Alana Flores por participar en el Supernova Génesis 2026

La noche de ayer, domingo 26 de abril se llevó a cabo el Supernova Génesis 2026, un evento en donde varios creadores de contenido se dieron cita para subirse al ring. Una de las peleas más sonadas fue la de Alana Flores y Flor Vigna, dos mujeres que protagonizaron la pelea estelar.

Mucho se comenzó hablar respecto a los contratos que recibieron algunos de los participantes, el más sonado fue el de Alana Flores, aunque cabe mencionar que estos van a ir dependiendo de los alcances que tenga el creador de contenido, pues se ha estimado que pueden recibir entre 85 mil y 180 mil pesos por combate.

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¿Cuánto ganó Alana Flores por pelear en el Supernova Génesis 2026?

En este formato se reveló que Alana Flores es la que podría colocarse en los primeros lugares, con ingresos que podrían ir hasta los 200 mil pesos mexicanos, una cifra que no se ha confirmado de manera oficial.

Cabe destacar que las ganancias pueden aumentar tomando en cuenta otros factores como patrocinios, acuerdos comerciales y bonos por desempeño; los que pueden incrementar el monto final de una forma muy considerable.

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El enfrentamiento de Alana Flores, fue de cuatro rounds dejando como ganadora a Flor Vigna, esto por decisión unánime a favor de la argentina. Sin embargo, después de esta pelea se mencionó que la influencer mexicana no continuará en el boxeo.

Agregó que el boxeo siempre lo tomó como un entretenimiento y aunque le dejé grandes aprendizajes, también existieron momentos complicados.

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