Dictan sentencia de 25 años de prisión contra “Huevo Loco" por homicidio en Chetumal

Tras un prolongado proceso judicial bajo el sistema penal tradicional, la justicia estatal ha emitido un fallo definitivo en torno a un crimen que permanecía a la espera de resolución desde hace más de una década. Un Juez Penal de Primera Instancia dictó una sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Juan Carlos Gómez Benites, conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “Huevo Loco”, tras encontrarlo penalmente responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un joven de 20 años de edad.

Los hechos que hoy alcanzan una resolución jurídica se remontan al año 2014, en la comunidad de Álvaro Obregón Nuevo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. Según consta en el expediente procesal, la tragedia se desencadenó en un domicilio de la colonia Nauyaca, donde el hoy sentenciado y la víctima, identificada como Marcelo “N”, se encontraban conviviendo. De acuerdo con las investigaciones ministeriales y los testimonios recabados durante el periodo de instrucción, ambos sujetos pasaron varias horas ingiriendo bebidas alcohólicas.

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Sin embargo, la situación tomó un giro siniestro cuando el consumo de alcohol provocó que la víctima, Marcelo, perdiera el conocimiento y se quedara profundamente dormido en el lugar de la convivencia. Juan Carlos Gómez Benites, aprovechó el estado de total indefensión en el que se encontraba su acompañante para perpetrar el ataque.

Según la narrativa de los hechos validada por el juzgador y dada a conocer por la fiscal del distrito sur, Aroshi Lugo Arana, el imputado utilizó un arma blanca para agredir de manera letal al joven dormido, privándolo de la vida de forma casi instantánea debido a la gravedad de las heridas infligidas en zonas vitales.

La resolución de este caso se dio bajo las reglas del sistema penal tradicional, debido a la fecha en que se cometió el ilícito, lo que implicó un exhaustivo análisis de las pruebas documentales, periciales y testimoniales acumuladas a lo largo de los años.

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El juez de la causa determinó que existieron las agravantes suficientes para considerar el acto como un homicidio calificado, subrayando la alevosía con la que actuó el agresor al esperar el momento en que la víctima no pudiera ejercer defensa alguna.

Con esta sentencia, las autoridades judiciales cierran un capítulo de impunidad en la zona cañera del sur de la entidad, reafirmando que el paso del tiempo no es obstáculo para la aplicación de la ley en delitos de alto impacto.