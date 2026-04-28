General Trevilla, secretario de la Defensa, confirmó que el Ejército desconocía participación de agentes de la CIA

Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que los elementos del Ejército Mexicano no tuvieron contacto con los agentes de la CIA.

El general secretario aseguró que los elementos castrenses no tenían conocimiento alguno de que agentes de la CIA o extranjeros se encontraban en territorio nacional para participar en un operativo.

La presunta participación de personal de la agencia estadounidense de Inteligencia se habría dado en el operativo realizado el 16 y 17 de abril en Huachochi, Chihuahua, donde localizaron y desmantelaron un narco laboratorio donde se producían metanfetaminas.

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“Se aprovechó que hay un amplio despliegue en la sierra de Chihuahua por parte del personal de los batallones, el 66 que está en Delicias y el 75 que está en Parral, y se coordinó que en Huachochi llegara el personal de la Fiscalía”, detalló el general, sobre el operativo.

Al mismo tiempo aseguró que en ningún momento los soldados mexicanos tuvieron conocimiento ni contacto con los supuestos agentes de la CIA, quienes habrían estado en el país sin autorización del Gobierno de México.

Estos agentes habrían muerto durante el operativo realizado en Huachochi, situación que reveló la estancia de estos en territorio nacional, en específico el estado de Chihuahua.