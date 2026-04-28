Claudia Sheinbaum reacciona a captura de excontralmirante en Argentina: pide extradición y evitar conflicto diplomático

La detención en Argentina del excontralmirante mexicano Fernando Farías Laguna ha encendido alertas en el ámbito político y judicial, tanto por la gravedad de los señalamientos en su contra como por el posible impacto en la relación bilateral.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que el caso no derive en tensiones diplomáticas entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que se trata de un proceso judicial en curso y no de un tema político. Farías Laguna es requerido por autoridades mexicanas por presuntos vínculos con una red de contrabando de hidrocarburos, delito que ha sido prioritario en la agenda de seguridad.

¿Por qué fue detenido Fernando Farías Laguna en Argentina?

El excontralmirante fue arrestado en Buenos Aires tras ingresar al país con una identidad falsa, utilizando presuntamente un pasaporte guatemalteco.

Las autoridades argentinas confirmaron su captura en el barrio de Palermo, luego de ubicarlo como una persona con orden de aprehensión vigente en México.

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La investigación en su contra lo vincula con una estructura dedicada al tráfico ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos, así como con operaciones de evasión fiscal. Este caso se inscribe dentro de las indagatorias sobre el llamado “huachicol fiscal”.

¿Qué pide el gobierno de México y qué sigue en el proceso?

Sheinbaum explicó que el objetivo es lograr la deportación o extradición del exmilitar, en el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

El caso es encabezado por la Fiscalía General de la República, con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el proceso podría complicarse debido a que la defensa de Farías Laguna ha solicitado asilo político en Argentina. Su abogado sostiene que existe un señalamiento anticipado en México y asegura que su cliente habría denunciado previamente la red que ahora se le atribuye.

El caso mantiene atención por su posible alcance legal y político, mientras autoridades mexicanas avanzan en las gestiones para que el excontralmirante enfrente la justicia en el país.

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