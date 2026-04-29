Amenazas virales de tiroteo provocan ausentismo escolar en Campeche

Un ausentismo escolar significativo se registró este miércoles 29 de abril en varias escuelas de la capital campechana y municipios aledaños, derivado de amenazas de tiroteo difundidas a través de redes sociales y mensajes en planteles educativos. Padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de precaución ante un reto viral que ha generado alarma en al menos una decena de entidades del país.

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De acuerdo con reportes de la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), se activó el Protocolo Mínimo de Atención a la Tendencia en Redes Sociales de Amenazas, mientras que elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y Semar realizaron operativos de vigilancia y recorridos preventivos en los accesos de secundarias y primarias.

En planteles como la Secundaria Federal Número 7 Joaquín en la capital, la asistencia fue visiblemente baja. Padres de familia manifestaron su preocupación por mensajes amenazantes que circulan en WhatsApp y TikTok, algunos incluso escritos en los baños de las escuelas.

¿De qué se trata el reto viral?

Las autoridades estatales confirmaron que las amenazas forman parte de un fenómeno nacional conocido como Tiroteo Mañana, que ha provocado falsas alarmas en estados como Nuevo León, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. En Campeche se reportaron casos específicos en secundarias de la capital, Ciudad del Carmen y Champotón, donde se reforzó la presencia policial.

Policía, Guardia Nacional y Sedena realizaron operativos preventivos. / Lucio Blanco

La SEDUC descartó cualquier riesgo real y aseguró que se trata de bromas o provocaciones difundidas en redes, por lo que exhortó a la comunidad escolar a no compartir este tipo de contenidos. Las autoridades indicaron que no se suspendieron clases de manera oficial, aunque se respetó la decisión de los tutores.

Reacciones y medidas

No se reportaron incidentes reales ni personas detenidas. / Dismar Herrera

Presencia de autoridades : Desde temprana hora se observaron patrullas en exteriores de escuelas como la Preparatoria Vocacional y la Secundaria Federal 7. En Champotón , los recorridos se extendieron a diversos planteles.

: Desde temprana hora se observaron patrullas en exteriores de escuelas como la y la Secundaria Federal 7. En , los recorridos se extendieron a diversos planteles. Operativos mochila : En algunos centros se realizaron revisiones preventivas a petición de los padres y directivos.

: En algunos centros se realizaron revisiones preventivas a petición de los padres y directivos. Llamado a la calma: La Fiscalía General del Estado y la SEDUC investigan el origen de los mensajes e invitaron a los padres a dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales.

Hasta el momento no se reportan incidentes ni detenciones relacionadas directamente con estas amenazas en Campeche, pero las autoridades mantienen el monitoreo para evitar que la difusión de información falsa siga afectando el calendario escolar.

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