Campeche suma siete nuevos casos de gusano barrenador

En la última semana, Campeche sumó siete casos más de gusano barrenador del ganado, al pasar de 870 a 877 reportes, los cuales contemplan tres bovinos, dos caninos, un suino y un felino, como los nuevos casos en la entidad ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Ante este panorama, la Unión Ganadera Regional General del Estado de Campeche (UGRC), dirigida por José Francisco Cabrales Martínez, dio a conocer que instituciones federales y estatales continúan brindando capacitación y atención al sector pecuario de la entidad, el cual se compone de 4 mil socios y otros 2 mil productores independientes.

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Las principales acciones están enfocadas en la limpieza y curación de heridas, en los procedimientos ante la presencia de gusaneras y en el reporte oportuno de cada caso ante las instancias correspondientes.

Informe oficial

De acuerdo con el Informe de casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado en México, entre el 20 de noviembre de 2024 y el 26 de abril de 2026, el acumulado es de 563 bovinos, 167 caninos, 50 equinos, 44 porcinos, 31 ovinos, nueve humanos, además de siete felinos, cuatro caprinos, un tapir y un ejemplar de fauna silvestre bajo cuidado profesional.

Los casos activos son 17, distribuidos en Calkiní (6), Campeche (6), Calakmul (3) y Champotón (2). Las especies involucradas son cinco bovinos, seis caninos, un suino, dos equinos, dos felinos y un humano.

Casos en México

De acuerdo con el reporte de Senasica, del 20 de noviembre de 2024 al 26 de abril de 2026 se han registrado 22 mil 82 casos, siendo Chiapas (6,560), Oaxaca (3,656) y Veracruz (3,286) las entidades más afectadas.

En contraste, Nayarit, Tlaxcala y la Ciudad de México reportan solo dos, dos y un caso, respectivamente.

En la región sureste, las cuatro entidades suman 4,707 casos, siendo Yucatán (1,969) la más afectada, seguida de Tabasco (1,227), Campeche (877) y Quintana Roo (634).