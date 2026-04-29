¿Qué hacer en el megapuente del 1 al 5 de mayo en Yucatán? Playas, cenotes, eventos gratis y más

Con motivo del Día del Niño, del Trabajo (1 de mayo) y el aniversario de la Batalla de Puebla (5 de mayo), Yucatán vivirá un megapuente ideal para el descanso, el turismo local y las actividades al aire libre.
Si te quedas en el estado, hay múltiples opciones para aprovechar estos días, desde playas tranquilas hasta cenotes refrescantes y pueblos mágicos llenos de cultura.
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Playas cercanas para desconectarte
El litoral yucateco es una de las principales opciones para el puente largo. Lugares como Progreso, Chelem y Telchac Puerto ofrecen mar tranquilo, restaurantes frente a la costa y espacios ideales para pasar el día en familia o con amigos.
También destacan destinos más naturales como Sisal, considerado Pueblo Mágico, donde se pueden realizar paseos en lancha por manglares y observar aves.
Cenotes: la mejor opción contra el calor
Ante las altas temperaturas típicas de mayo, los cenotes son una alternativa refrescante. En municipios cercanos a Mérida como Cuzamá o Homún encontrarás rutas de cenotes accesibles, ideales para una escapada de un día.
Estos espacios naturales no solo permiten nadar en aguas cristalinas, sino también conectar con la naturaleza y la cultura maya.
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Turismo cultural y pueblos mágicos
El megapuente también es una oportunidad para explorar la riqueza cultural del estado. Puedes visitar Izamal, conocido como “la ciudad de las tres culturas”, o recorrer Valladolid, que combina arquitectura colonial, gastronomía y cercanía con zonas arqueológicas
Para quienes buscan historia, una visita a Chichén Itzá o Uxmal siempre es una opción destacada durante estos días de descanso
Opciones en la ciudad
Si prefieres no salir de Mérida, hay actividades culturales, museos, parques y eventos temporales, y muchos de ellos serán gratuitos.
En el recinto ferial de Xmatkuil se instalaron juegos mecánicos gratis para los menores de edad del 27 de abril al 9 de mayo, además de que se tendrá concierto de Picus el sábado.
De igual forma, en el Centro Histórico este sábado 2 de mayo se tendrá la Biciruta Nocturna sobre el Paseo de Montejo con diversas actividades en la zona.