Hospital Materno-Infantil No. 15: la obra más relevante en 56 años en Campeche

El Hospital Materno-Infantil número 15 de Ciudad del Carmen es una de las obras más importantes del Gobierno Federal que se concretan en el primer trimestre del 2026 y la más relevante para el Estado de Campeche en 56 años, destacó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el hospital permaneció abandonado durante 14 años y su apertura representa un avance significativo en salud, resultado de un proceso de rescate impulsado por la administración federal en coordinación con el Gobierno del Estado de Campeche.

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Dio a conocer que pasaron muchos años para que la Entidad campechana tuviera un nuevo hospital a cargo del IMSS, pues la última inauguración data de alrededor del año 1970.

Actualmente, el hospital cuenta con 101 camas (46 censables y 55 no censables), 10 consultorios de especialidades, tres unidades de cuidados intensivos (adultos, pediátricos y neonatales) y tres quirófanos.

En cuanto al equipamiento, se dispone de mastografía, rayos X y ultrasonido; además de servicios de tococirugía, laboratorio clínico y clínica de displasias, con especialidades en pediatría, cirugía, endocrinología y otras más.

Proyecto 2024-2026

El rescate del Hospital Materno-Infantil número 15 representó años de gestiones del Gobierno del Estado ante la Federación, así como un año y meses de trabajos de construcción y rehabilitación entre diciembre de 2024 y su inauguración oficial el 21 de abril de 2026.

La obra requirió una inversión de 900 millones de pesos, avalada por el Gobierno Federal en diciembre de 2024, con el objetivo de beneficiar a más de 341 mil derechohabientes de la Isla y de otras Entidades, siendo el primero de su tipo en el Sureste del país.