Hoy es el último día para presentar la declaración anual 2025 ante el SAT: evita multas y haz tu trámite

Este jueves 30 de abril vence el plazo oficial para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La autoridad fiscal reiteró el llamado a cumplir con esta obligación a tiempo, ya que no hacerlo puede derivar en sanciones económicas y recargos.

El SAT recordó que el periodo para presentar este trámite inició el 1 de abril y concluye hoy, por lo que millones de contribuyentes aún están a tiempo de realizarlo de manera digital sin necesidad de acudir a oficinas.

¿Cómo presentar la declaración anual en el SAT?

La declaración anual puede realizarse completamente en línea a través del portal oficial del SAT, disponible las 24 horas. Para ingresar, los contribuyentes deben contar con su RFC, contraseña o e.firma, dependiendo del caso.

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El sistema permite revisar información precargada, validar ingresos, deducciones personales y, en su caso, conocer si existe saldo a favor o impuestos por pagar.

¿Cuándo necesitas la e.firma?

Uno de los aspectos clave del proceso es el uso de la e.firma, especialmente si se busca obtener una devolución. Este requisito no siempre es obligatorio, ya que puede omitirse cuando el saldo a favor es menor a 10 mil pesos o cuando no se modifican los datos bancarios registrados.

Sin embargo, sí será indispensable en casos donde se registre una nueva cuenta CLABE o cuando el monto a devolver supere ciertos límites establecidos por la autoridad fiscal.

¿Qué pasa si no presentas la declaración hoy?

El SAT advirtió que incumplir con esta obligación puede generar multas, actualizaciones y recargos, además de posibles restricciones en trámites fiscales futuros.

🚨 Hoy es el último día para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas.



¡No te quedes sin cumplir!



Consulta el minisitio para más información: https://t.co/F2liraDrdX#Declara2025 pic.twitter.com/OIF1tpz5ha — SATMX (@SATMX) April 30, 2026

Por ello, recomendó a los contribuyentes no dejar el proceso para el último momento y verificar que su e.firma esté vigente para evitar contratiempos.

Este 30 de abril representa la última oportunidad para cumplir con la declaración anual 2025 sin sanciones, por lo que el llamado es claro: realizar el trámite hoy mismo y mantener en regla la situación fiscal.

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