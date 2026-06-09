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Boris se degrada a depresión tropical sobre Guerrero; seguirá provocando lluvias fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Boris se degradó a depresión tropical sobre Guerrero, tras tocar tierra entre Oaxaca y Guerrero; se prevén lluvias fuertes, viento y oleaje elevado.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de jun de 2026

2 min

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El SMN mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero
El SMN mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero / Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Boris se degradó a depresión tropical durante la madrugada de este martes 9 de junio de 2026, luego de tocar tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo, el sistema ingresó a tierra alrededor de las 03:00 horas y, para el corte de las 06:00 horas, ya se encontraba debilitado sobre territorio guerrerense.

El centro de Boris se localizó en tierra a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

¿Dónde habrá lluvias por la depresión tropical Boris?

El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, el sureste y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.

También se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

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Las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

¿Qué estados tendrán viento y oleaje por Boris?

El pronóstico indica vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en costas de Guerrero y Oaxaca.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, el oleaje podría alcanzar de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El SMN mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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