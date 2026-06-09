Boris se degrada a depresión tropical sobre Guerrero; seguirá provocando lluvias fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Boris se degradó a depresión tropical durante la madrugada de este martes 9 de junio de 2026, luego de tocar tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo, el sistema ingresó a tierra alrededor de las 03:00 horas y, para el corte de las 06:00 horas, ya se encontraba debilitado sobre territorio guerrerense.

El centro de Boris se localizó en tierra a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

¿Dónde habrá lluvias por la depresión tropical Boris?

El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, el sureste y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.

También se prevén lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

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Las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

¿Qué estados tendrán viento y oleaje por Boris?

El pronóstico indica vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en costas de Guerrero y Oaxaca.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, el oleaje podría alcanzar de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El SMN mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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