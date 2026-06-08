Presidenta Sheinbaum activa Plan Marina y Plan DN-III-E por posible tormenta tropical “Boris”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México se encuentra preparado para atender a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, sistema que se prevé evolucione a tormenta tropical “Boris” durante la madrugada del 8 de junio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria señaló que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como gobiernos estatales y municipales.

El llamado ocurre ante el pronóstico de lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo en entidades del Pacífico mexicano, principalmente Guerrero y Oaxaca.

¿Qué zonas están bajo vigilancia por la Depresión Tropical Dos-E?

Sheinbaum pidió especial atención a la población de Guerrero y Oaxaca, sobre todo en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana.

También llamó a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit a mantenerse informados mediante canales oficiales, debido a que el sistema puede provocar efectos asociados a lluvias, viento y oleaje en distintas zonas del Pacífico.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la Depresión Tropical Dos-E mantiene potencial para fortalecerse al sur de las costas de Guerrero. En tanto, reportes meteorológicos internacionales ya ubican al sistema como tormenta tropical Boris, con riesgo de lluvias, inundaciones y deslaves en Guerrero y Oaxaca.

Gobierno activa protocolos de prevención

La activación del Plan Marina y del Plan DN-III-E en fase preventiva permite alistar personal, equipo y acciones de apoyo ante posibles afectaciones por el fenómeno.

Estos protocolos se aplican para reforzar vigilancia, apoyar a comunidades en riesgo, coordinar refugios temporales y responder ante emergencias derivadas de lluvias intensas, crecidas de ríos, deslaves o afectaciones en zonas costeras.

El Gobierno de México está preparado para atender a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, que se prevé evolucione a la tormenta tropical “Boris” durante la madrugada del 8 de junio.



La @SEMAR_mx y la @Defensamx1 han activado el #PlanMarina y el #PlanDNIII-E en fase de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

La presidenta subrayó que la prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias.

Ante este escenario, las autoridades pidieron evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, atender indicaciones de Protección Civil y no difundir información no verificada sobre la trayectoria del sistema.

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