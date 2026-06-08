Clima en Campeche 9 de junio: Siete municipios seguirán en alerta amarilla por fuertes lluvias

Confirmado por medio del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias (SEAL), los municipios de Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada se mantendrán en Alerta Amarilla por lluvias de moderadas a fuertes, de entre 20 y 50 milímetros, y potencial medio de peligro. Esto debido a la interacción entre una vaguada, el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el avance de una onda tropical cerca de la región.

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Por lo anterior, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) informó que para los siguientes días se esperan temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día, con una máxima de 37 grados, pasando de cálidas a templadas durante la noche y madrugada, con una mínima de 24 grados.

Asimismo, se prevé cielo de medio nublado a nublado, así como lluvias de ligeras a moderadas, con algunas puntualmente fuertes, acompañadas de abundante actividad eléctrica y rachas de viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con algunas ráfagas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, especialmente en las regiones Sur, Suroeste y Oriente de la entidad.

Por otra parte, la Tormenta Tropical Boris actualmente se localiza frente a las costas de Guerrero, previéndose su impacto próximamente, así como una futura influencia en las condiciones atmosféricas del sureste mexicano, aunada a la influencia de la Onda Tropical número 5.

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JGH