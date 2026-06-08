Tormenta Tropical Boris se acerca a Guerrero; prevén lluvias torrenciales y oleaje de hasta 5 metros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Tormenta Tropical Boris se localizó la mañana de este lunes cerca de las costas de Guerrero, con potencial para generar lluvias torrenciales, vientos fuertes, oleaje elevado e inundaciones en varios estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Boris se ubicó aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 4 kilómetros por hora.

¿Dónde provocará lluvias la tormenta tropical Boris?

Los desprendimientos nubosos de Boris ocasionarán lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en regiones del sur y costa de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.

También se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima y zonas del este y sur de Jalisco, además del centro, costa y suroeste de Michoacán.

Noticia Destacada Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse antes de tocar tierra en Guerrero

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes en el suroeste del Estado de México, así como lluvias fuertes en Morelos y en zonas del sur y oeste de la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían causar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué estados tendrán viento fuerte y oleaje elevado?

La tormenta tropical Boris generará viento de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora, en las costas de Guerrero.

#AvisoMeteorológico La #TormentaTropical #Boris se localiza a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero. Toda la información actualizada sobre este sistema en https://t.co/AuPmCtIsFi pic.twitter.com/bXkCkSoghB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

En la costa de Michoacán y el oeste de Oaxaca se prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Para las costas de Jalisco y Colima, el pronóstico indica viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Además, se espera oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, así como de 3 a 4 metros en Jalisco y Colima.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y extremar precauciones en regiones costeras y de montaña.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO