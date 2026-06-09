Tormenta tropical Boris toca tierra entre Guerrero y Oaxaca; SMN mantiene alerta por lluvias

La Tormenta Tropical Boris ingresó a tierra durante la madrugada entre los límites de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su cuenta oficial de X.

El sistema mantiene condiciones de riesgo para el sur del país, principalmente por lluvias fuertes a torrenciales, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves en zonas montañosas.

El aviso ocurre después de que Boris avanzó por el Pacífico mexicano con dirección hacia las costas de Guerrero y Oaxaca, entidades donde autoridades federales y estatales mantienen acciones preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

¿Dónde tocó tierra la Tormenta Tropical Boris?

De acuerdo con el mensaje del SMN, la Tormenta Tropical Boris ingresó a territorio nacional entre los límites de Guerrero y Oaxaca durante la madrugada.

La zona se mantiene bajo vigilancia debido a que los desprendimientos nubosos del sistema pueden generar lluvias de gran intensidad en comunidades costeras, regiones serranas y zonas con antecedentes de inundaciones.

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Aunque el centro del fenómeno ya entró a tierra, sus bandas nubosas continúan con potencial de provocar afectaciones en distintos puntos del sur y centro del país.

¿Qué riesgos deja Boris tras ingresar a tierra?

Las lluvias asociadas con Boris pueden ocasionar deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Las autoridades han pedido a la población no cruzar corrientes de agua, evitar caminos inundados y mantenerse alejada de laderas inestables, árboles, postes o estructuras que puedan representar riesgo.

También se recomienda atender los avisos del SMN, la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil, especialmente en Guerrero y Oaxaca, donde se concentra el mayor nivel de vigilancia por el paso del sistema.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/HCtuKQAqTf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Autoridades mantienen vigilancia por lluvias en el sur del país

El ingreso de Boris a tierra ocurre mientras autoridades federales mantienen operativos preventivos en la región. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en estados afectados por las lluvias, mientras que la Marina también se mantiene atenta a las condiciones en zonas costeras.

El SMN continuará con el monitoreo de la tormenta tropical Boris durante las próximas horas, debido a que sus remanentes pueden seguir provocando lluvias en varias entidades.

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