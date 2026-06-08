Defensa activa Plan DN-III-E en Chiapas, Oaxaca y Guerrero por lluvias de la tormenta Boris

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en Chiapas, Oaxaca y Guerrero ante las lluvias asociadas con la Tormenta Tropical Boris, sistema que avanza por el Pacífico mexicano y mantiene en alerta a varias entidades del sur y occidente del país.

De acuerdo con la dependencia, elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional fueron desplegados para auxiliar a la población durante la Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

La Tormenta Boris provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en Michoacán, por lo que las autoridades llamaron a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Protección Civil.

¿Dónde se desplegó el Plan DN-III-E por la tormenta Boris?

La Defensa informó que más de 33 mil 500 efectivos participarán en labores de prevención y apoyo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Entre las acciones previstas se encuentran recorridos de vigilancia en zonas de riesgo, monitoreo de ríos y cuerpos de agua, así como trabajos de despeje en tramos carreteros estratégicos.

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Las labores se concentrarán en puntos como la Autopista del Sol, en el tramo Chilpancingo-Acapulco, y la carretera Oaxaca-Tehuantepec, donde las lluvias pueden generar deslaves, caída de material o afectaciones a la circulación.

¿Qué equipo tiene disponible la Defensa ante las lluvias?

El Plan DN-III-E opera en fase de prevención con apoyo de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres.

Esta unidad cuenta con nueve equipos de maquinaria pesada, cinco aeronaves de ala rotativa para traslado de personas e insumos, una cocina comunitaria, una tortilladora con capacidad para 2 mil 500 raciones calientes diarias y una planta potabilizadora capaz de distribuir mil litros de agua al día.

Además, la Defensa informó que más de mil 300 efectivos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres permanecen en alerta en el Valle de México.

En el Centro Estratégico Militar de Acopio, ubicado en la Base Aérea de Santa Lucía, se mantienen en reserva 8 mil 798 despensas, 14 mil 840 canastas alimentarias, 25 mil 308 litros de agua embotellada y 15 mil 448 paquetes de enseres para su distribución en caso de emergencia.

Boris mantiene riesgo de deslaves e inundaciones

La Tormenta Tropical Boris se formó este lunes en el Pacífico mexicano y continúa su avance hacia las costas de Guerrero.

Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias torrenciales en el sureste y la costa de Guerrero, así como en el oeste y sur de Oaxaca. También se prevén lluvias intensas en Colima, zonas de Jalisco y Michoacán; muy fuertes en el Estado de México, y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

El SMN advirtió que las precipitaciones pueden causar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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