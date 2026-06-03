Temporada de Huracanes 2026: Este sería el primer ciclón que podría impactar a Campeche

A tres días del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe permanecen sin actividad ciclónica. Hasta el momento, no se ha formado ningún sistema tropical, por lo que el primer nombre de la lista, Arthur, aún no ha sido asignado. Las autoridades estatales mantienen activa la vigilancia permanente a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

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Listas oficiales de nombres para la temporada 2026 Océano Atlántico, 21 nombres: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Océano Pacífico, 24 nombres: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

La temporada 2026 se prevé por debajo del promedio, aunque el riesgo de afectaciones sigue presente.

Categorías de huracanes, Escala Saffir Simpson

Categoría 1: Vientos sostenidos de 119 a 153 km/h. Daños leves, árboles caídos, daños en techos y ventanas.

Vientos sostenidos de 119 a 153 km/h. Daños leves, árboles caídos, daños en techos y ventanas. Categoría 2: Vientos sostenidos de 154 a 177 km/h. Daños moderados, techos arrancados, cortes de energía prolongados.

Vientos sostenidos de 154 a 177 km/h. Daños moderados, techos arrancados, cortes de energía prolongados. Categoría 3, Mayor: Vientos sostenidos de 178 a 208 km/h. Daños devastadores, destrucción de casas, inundaciones graves.

Vientos sostenidos de 178 a 208 km/h. Daños devastadores, destrucción de casas, inundaciones graves. Categoría 4, Mayor: Vientos sostenidos de 209 a 251 km/h. Daños catastróficos, pérdida de techos y paredes, zonas inhabitables.

Vientos sostenidos de 209 a 251 km/h. Daños catastróficos, pérdida de techos y paredes, zonas inhabitables. Categoría 5, Mayor: Vientos sostenidos de más de 252 km/h. Daños catastróficos totales, destrucción completa en áreas afectadas.

Autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencia y ubicar refugios temporales.

¿Qué hacer en caso de un huracán?

Recomendaciones oficiales Antes del huracán:

Prepara tu mochila de emergencia: documentos en bolsa ziploc, medicamentos, agua, 4 litros por persona al día, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, cargador portátil y ropa. Revisa y limpia drenes, techos y poda árboles cercanos. Identifica el refugio temporal más cercano. Protege ventanas con tape o persianas.

Durante el huracán:

Mantente dentro de casa o refugio, no salgas. Evita usar velas, usa linternas. Desconecta aparatos eléctricos. Si vives en zona de riesgo, baja, costera o cerca de ríos, trasládate a un refugio con anticipación.

Después del huracán:

Espera indicaciones oficiales antes de salir. Evita cables caídos y agua estancada, puede estar contaminada. No regreses a casa hasta que las autoridades lo autoricen.

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La temporada 2026 se pronostica por debajo del promedio, pero en Campeche se recomienda no bajar la guardia, ya que un solo ciclón puede generar importantes afectaciones.

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