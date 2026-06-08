Lluvias colapsan la CDMX: inundaciones, árboles caídos y caos vial, a tres días del Mundial 2026

Las fuertes precipitaciones que se han registrado este lunes en la Ciudad de México (CDMX) han provocado caos vial en diferentes puntos de la capital del país. Autoridades capitalinas informaron que los servicios de emergencia fueron desplegados para atender los incidentes de la tormenta.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó lluvias con intensidad moderada en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; aunado a esto, se presentaron precipitaciones ligeras e intermitentes en zona centro y oriente de la capital del país.

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Afectaciones en la CDMX por presencia de lluvias este 8 de junio

Se informó que las lluvias y vientos registrados en las últimas horas dentro de la capital provocaron la caída de al menos nueve árboles en la CDMX dejando encharcamientos. Estas afectaciones se presentaron en diferentes puntos de la capital generando afectaciones vehiculares.

En la esquina de las avenidas 475 y 414, en la colonia San Juan de Aragón, @TuAlcaldiaGAM, se registró la caída de un árbol de 18 metros de altura y el desprendimiento de dos de sus ramas de 10 metros de longitud, que cayeron en la azotea de una casa habitación. Personal de… pic.twitter.com/D2YyR5lLwZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 9, 2026

Las alcaldías que se vieron principalmente afectadas fueron Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tláhuac e Iztacalco. También se informó que las lluvias dejaron encharcamientos en el Eje 3 y en Circuito Interior y Oriente 102.

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