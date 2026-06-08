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Lluvias colapsan la CDMX: inundaciones, árboles caídos y caos vial, a tres días del Mundial 2026

Las precipitaciones de este lunes generaron fuertes afectaciones en diversos puntos de la capital mexicana.

Por Redacción Por Esto!

8 de jun de 2026

1 min

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Lluvias colapsan la CDMX: inundaciones, árboles caídos y caos vial este lunes.
Lluvias colapsan la CDMX: inundaciones, árboles caídos y caos vial este lunes. / X: @SGIRPC_CDMX

Las fuertes precipitaciones que se han registrado este lunes en la Ciudad de México (CDMX) han provocado caos vial en diferentes puntos de la capital del país. Autoridades capitalinas informaron que los servicios de emergencia fueron desplegados para atender los incidentes de la tormenta.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó lluvias con intensidad moderada en Azcapotzalco, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; aunado a esto, se presentaron precipitaciones ligeras e intermitentes en zona centro y oriente de la capital del país.

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Afectaciones en la CDMX por presencia de lluvias este 8 de junio

Se informó que las lluvias y vientos registrados en las últimas horas dentro de la capital provocaron la caída de al menos nueve árboles en la CDMX dejando encharcamientos. Estas afectaciones se presentaron en diferentes puntos de la capital generando afectaciones vehiculares.

Las alcaldías que se vieron principalmente afectadas fueron Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tláhuac e Iztacalco. También se informó que las lluvias dejaron encharcamientos en el Eje 3 y en Circuito Interior y Oriente 102.

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