Sedena envía 300 soldados a Sinaloa para reforzar operativos contra grupos delictivos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este martes 25 de agosto a 300 elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, el contingente salió a las 10:30 horas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los efectivos tienen como destino el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, donde se integrarán a las operaciones que ya mantiene la 9/a. Zona Militar en distintos puntos del estado.

¿Qué tareas realizarán los 300 militares enviados a Sinaloa?

La Sedena explicó que el nuevo contingente tendrá como misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas consideradas prioritarias.

Las operaciones, señaló la dependencia, se desarrollarán bajo el marco jurídico vigente y con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y al respeto de los derechos humanos.

El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes que el gobierno federal mantiene en Sinaloa.

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Sedena busca reforzar operativos contra generadores de violencia

La Defensa indicó que el objetivo del refuerzo es apoyar las acciones encaminadas a debilitar a las organizaciones delictivas que operan en la entidad.

Entre las prioridades se encuentra la detención de líderes criminales y otros generadores de violencia, mediante operativos coordinados con autoridades municipales, estatales y federales.

La dependencia señaló que estas acciones buscan contribuir a recuperar condiciones de seguridad y reducir los hechos violentos que afectan a distintas regiones de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional despliega 300 efectivos para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.



A las 1030 horas del 25 de agosto de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a… pic.twitter.com/reZuKoQVsG — @Defensamx (@Defensamx1) August 25, 2026

Militares se suman al despliegue de la 9/a. Zona Militar

Los 300 elementos no sustituyen a las fuerzas que ya se encuentran desplegadas en el estado, sino que se incorporarán a las tareas que realiza la 9/a. Zona Militar.

La Sedena sostuvo que mantendrá la coordinación interinstitucional para realizar operaciones en puntos estratégicos y reforzar la presencia de seguridad en beneficio de la población sinaloense.

IO