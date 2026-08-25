Gabinete de Seguridad refuerza vigilancia en Mexicali tras alerta de Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad federal informó este martes 25 de agosto que las autoridades mexicanas reforzaron las acciones de vigilancia y patrullaje en Mexicali, Baja California, después de la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana ante una posible amenaza.

En una tarjeta informativa difundida a través de redes sociales, el gobierno federal señaló que, hasta el momento, no se han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

La autoridad mexicana explicó que mantiene comunicación con sus contrapartes estadounidenses para conocer mayores detalles y atender cualquier información relacionada con el aviso.

¿Qué medidas de seguridad se aplicaron en Mexicali?

Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali.

El Gabinete de Seguridad indicó que también se cuenta con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Noticia Destacada Estados Unidos emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende viajes oficiales este 25 de agosto

Las instituciones de los tres niveles de gobierno mantienen coordinación permanente con el objetivo de preservar el orden y proteger a la población.

México mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos

El gobierno federal precisó que continúa el intercambio de información con autoridades estadounidenses mediante los mecanismos institucionales de cooperación.

El objetivo es verificar cualquier indicio relacionado con la alerta y determinar si existe información adicional que permita identificar una amenaza concreta.

Estados Unidos había suspendido durante este 25 de agosto las actividades gubernamentales y viajes oficiales de su personal hacia Mexicali ante información sobre una posible amenaza.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/43Qwwxr7O1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 25, 2026

Gabinete de Seguridad pide evitar rumores

En su mensaje, el Gabinete de Seguridad llamó a la población a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

También recordó que ante cualquier emergencia se encuentra disponible el 911, mientras que el 089 puede utilizarse para realizar denuncias anónimas.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre algún incidente relacionado directamente con la alerta estadounidense.

IO