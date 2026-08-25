Aeropuerto de Cancún: Así aseguraron una maleta abandonada con cinco kilos de ketamina

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron cinco kilos de clorhidrato de ketamina que fueron localizados dentro de una maleta abandonada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la información disponible, el equipaje habría llegado a la terminal aérea procedente de un vuelo de Estados Unidos. Durante las labores de inspección y vigilancia, los elementos federales detectaron una maleta que se encontraba abandonada y procedieron a realizar una revisión.

Noticia Destacada Hallan 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Cancún

Al inspeccionar el equipaje, localizaron en su interior la sustancia química, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, los cinco kilos de clorhidrato de ketamina quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de realizar las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento y determinar quién estaría relacionado con su traslado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este aseguramiento.