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Aeropuerto de Cancún: Así aseguraron una maleta abandonada con cinco kilos de ketamina

La maleta habría llegado en un vuelo procedente de Estados Unidos y fue detectada durante labores de inspección.

Por Redacción Por Esto!

25 de ago de 2026

1 min

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Aseguran cinco kilos de ketamina en maleta abandonada en el aeropuerto de Cancún
Aseguran cinco kilos de ketamina en maleta abandonada en el aeropuerto de Cancún / Especial

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron cinco kilos de clorhidrato de ketamina que fueron localizados dentro de una maleta abandonada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la información disponible, el equipaje habría llegado a la terminal aérea procedente de un vuelo de Estados Unidos. Durante las labores de inspección y vigilancia, los elementos federales detectaron una maleta que se encontraba abandonada y procedieron a realizar una revisión.

Elementos de la Guardia Nacional encontraron la droga en el respaldo de la silla.

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Al inspeccionar el equipaje, localizaron en su interior la sustancia química, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, los cinco kilos de clorhidrato de ketamina quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de realizar las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento y determinar quién estaría relacionado con su traslado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este aseguramiento.

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