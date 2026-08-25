Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por mototaxi en Villas del Sol de Playa del Carmen

Una mujer fue atropellada por un mototaxi en el fraccionamiento de Villas del Sol, quien fue atendida por los paramédicos de Protección Civil de Playa del Carmen, aunque no fue trasladada a un hospital luego de su valoración.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Alcones con calle Sur en el cuarto parque del fraccionamiento de Villas del Sol de esta ciudad, donde la mujer circulaba a bordo de su bicicleta con carril preferencial.

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Sin embargo, de forma repentina un motoxi con el número económico 43, se voló su alto obligatorio, lo que derivó que atropellara a la mujer y caer sobre el asfalto, al parecer sufrió golpes en uno de los tobillos.

Testigos que presenciaron los hechos de tránsito de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del 911, donde minutos después arribó una ambulancia de la Secretaría de Protección Civil, los paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios a la víctima.

La mujer, luego de ser impactada por el mototaxista y al caer el suelo logró levantarse por sus medios y lograr acercarse a la acera para evitar ser golpeada por otros automóviles que circulaban en la vía, sin embargo, testigos refieren que se quejaba de dolores, se desconoce si sufrió o no alguna fractura en el pie.

Mientras la víctima era valorada por los paramédicos, minutos después hicieron presencia elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes iniciaron los peritajes del accidente.

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El mototaxista salió ileso, y la unidad no sufrió daños materiales, poco después hicieron presencia agentes de una empresa de seguros del mototaxi para conocer los hechos y determinar los gastos médicos a la mujer que fue atropellada.

De acuerdo a testigos, el mototaxi circulaba en exceso de velocidad y no respetó su alto obligatorio como marca el Reglamento de Tránsito Municipal. El problema en Villas del Sol es que los mototaxistas se desplazan en alta velocidad, no extreman sus precauciones y no respetan los altos necesarios, esto es un grave problema, relataron transeúntes.