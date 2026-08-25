Tormentas tropicales Iselle y Julio se forman en el Pacífico; SMN descarta peligro para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la formación de las tormentas tropicales Iselle y Julio en el océano Pacífico durante la mañana de este martes 25 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos sistemas se localizan a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y debido a su distancia y trayectoria no representan peligro para México.

Por esta razón, el organismo no emitió recomendaciones especiales para la población relacionadas con estos dos ciclones.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Iselle?

El SMN detalló que Iselle se ubica aproximadamente a mil 60 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 140 km/h.

Noticia Destacada Clima en Campeche del 24 al 30 de agosto: Dos ondas tropicales dejarán fuertes lluvias esta semana

Su desplazamiento es hacia el noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Por las condiciones actuales de su trayectoria, el fenómeno permanece alejado del territorio nacional.

Depresión tropical Diez-E se intensifica y se convierte en Julio

El Meteorológico Nacional también informó que la depresión tropical Diez-E aumentó su intensidad y evolucionó a la tormenta tropical Julio.

Su centro se localiza a unos mil 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Julio mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 km/h y avanza hacia el nor-noreste a 20 km/h.

⚠️ El #SMNmx mantiene tres zonas en vigilancia que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. ⬇️ pic.twitter.com/sTVIHe3wZx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

¿Iselle y Julio afectarán a México?

Hasta el reporte de este martes, el SMN descartó afectaciones directas para México por cualquiera de los dos sistemas.

Tanto Iselle como Julio permanecen a una distancia considerable de las costas mexicanas y sus trayectorias actuales no representan una amenaza para el territorio nacional.

El organismo continuará con la vigilancia de ambos ciclones y actualizará la información en caso de que se presenten cambios en su intensidad o desplazamiento.

IO