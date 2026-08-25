Captan nacimiento de crías de tortuga marina entre camastros de una playa de Cozumel: VIDEO

Un presunto caso de negligencia ambiental se dio a conocer tras el nacimiento de crías de tortuga marina en la zona de camastros del Beach Club Mr. Sanchos, donde se encontraban cientos de turistas. El hecho generó cuestionamientos de ciudadanos y ambientalistas sobre las condiciones de protección del nido, debido a que no contaba con un perímetro de seguridad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el personal del establecimiento desconocía la presencia del nido y, una vez detectada la salida de los quelonios, colocó una bandera para delimitar el sitio. La situación no implica por sí misma una irregularidad, por lo que corresponde a las autoridades ambientales determinar si se cumplieron las medidas aplicables.

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Testigos y visitantes documentaron el momento en que las crías emergieron desorientadas entre camastros, sombrillas y el constante movimiento de personas, mientras sorteaban obstáculos artificiales que ponían en riesgo su supervivencia antes de llegar al mar. Apenas hace unos días, en Cancún, una turista fue captada en video mientras cargaba y posaba con ejemplares recién nacidos. El clip se hizo viral y causó indignación en redes sociales.

Un trabajador de la zona, quien omitió su nombre, señaló: “El nido no había sido identificado por el personal. Al parecer, fue de noche cuando la tortuga dejó sus huevos. Cuando comenzaron a salir las crías se colocó una señal para evitar que las personas se acercaran al sitio”.

El episodio también generó interés por conocer si el establecimiento cuenta con procedimientos previamente establecidos para identificar y resguardar sitios de anidación. Se buscó obtener información de la responsable de Áreas Naturales Protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Blanca Quiroga; sin embargo, no se obtuvo una entrevista sobre el caso.

Bryan Ortega, visitante que se encontraba en el lugar, comentó que los ejemplares comenzaron a emerger cerca de las instalaciones. “Varias personas se acercaron para observar. Después se colocó una señal alrededor del sitio”.

Otro aspecto señalado por ambientalistas y autoridades del ramo en distintos programas de conservación es la iluminación artificial. Las condiciones lumínicas de las playas pueden interferir con el desplazamiento de los ejemplares hacia el mar, por lo que el resguardo de las áreas de desove requiere controlar factores presentes durante la operación turística.

Carlos Solís, prestador de servicios de la zona, expresó que durante la temporada de anidación debería existir información visible sobre los sitios de desove. “Esto serviría para los trabajadores y visitantes, principalmente sobre qué hacer cuando aparece un nido o comienzan a salir las crías”, mencionó.

La NOM-162-SEMARNAT 2012 establece especificaciones obligatorias para la protección, recuperación y manejo de tortugas marinas en sus hábitats de anidación. Contempla medidas para reducir las afectaciones durante las actividades desarrolladas en las playas donde existen sitios de desove.

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Existen antecedentes de inspecciones ambientales en Cozumel relacionadas con el manejo de estos quelonios. En el 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el hotel Secrets Aura no contaba con autorización federal para realizar actividades de manejo, protección y conservación de tortugas marinas, después de una denuncia relacionada con la liberación de crías.

En el caso registrado en Mr. Sanchos, hasta contar con una inspección o pronunciamiento oficial, no puede establecerse que haya existido daño a los ejemplares, al nido o una infracción ambiental.