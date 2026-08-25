Tulum recibe cada semana a 600 mexicanos repatriados desde Estados Unidos

Cada semana, específicamente los días viernes, llegan tres vuelos con un promedio de 600 mexicanos ilegales repatriados por el gobierno de Donald Trump al aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” en Tulum, desde donde son trasladados a la terminal de ADO al centro de esta ciudad, esto con base a un convenio con el Instituto Nacional de Migración por medio del programa “México te Abraza”, que opera la Secretaría de Gobernación, afirmó Iván Cúpul Sánchez, gerente comercial Mobility.

Trascendió que 95% de los repatriados son originarios de ocho estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Noticia Destacada Apagan el sueño americano a 150 mexicanos; llegaron a la terminal “Felipe Carrillo Puerto”, en Tulum

Repatriados confirmaron a POR ESTO! que el Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), los retiene cuando van rumbo a sus trabajos o a su salida, por lo que llegan sin identificación, pertenencias ni recursos económicos. Para viajar ya sea a sus lugares de origen desde Cancún, reciben ayuda de amigos o familiares.

De acuerdo con el INM, de enero a agosto, van más de 99 mil 685 mexicanos deportados vía aérea que llegaron en 816 vuelos procedentes de Estados Unidos con destino a 10 aeropuertos receptores, entre los que destacan Tulum, Villahermosa, Tapachula, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el AICM, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche y San Luis Potosí.

Cerca del 95% de los viajeros provienen originalmente de ocho estados del país / Liza Vera

El representante de la empresa de autobuses precisó que desde mayo se estableció el acuerdo con el INM para transportar a los mexicanos repatriados que llegan al aeropuerto de Tulum, sin que se conozca cuándo concluirá el convenio.

Fue el 1 de mayo cuando se reportó la llegada de dos vuelos chárters al aeropuerto de Tulum con los primeros 300 mexicanos deportados. En esa ocasión los vuelos procedieron de procedente de Harlingen, Texas y de Mesa, Arizona.

Noticia Destacada Relevo en el INM de Quintana Roo vuelve a poner bajo revisión los filtros migratorios del aeropuerto de Cancún

El sábado pasado, trabajadores ilegales deportados intentaban conseguir vuelos desde el AIC con destino a Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Querétaro, entre otros destinos. Los trabajadores confiaron a este medio que había estado previamente un promedio de dos semanas en diferentes centros de reclusión del ICE, en donde, en términos generales, respetaron sus derechos humanos, les permitieron bañarse y recibían tres alimentos al día.

Al llegar al aeropuerto de Tulum, personal del INM los revisaron, les ofrecieron alimentos, identificación a los que carecía de ello, así como medicamentos en caso de estar enfermos. Así como el traslado a la ciudad de Cancún, vía terrestre, concretamente a la terminal del ADO.