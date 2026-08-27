Nepal eleva a 289 los muertos y 826 los desaparecidos por riada en la frontera con Tíbet

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 el número de personas fallecidas y a 826 las desaparecidas tras la riada que golpeó la frontera con el Tíbet y arrasó comunidades, carreteras y puentes en los valles atravesados por el río Bhote Koshi.

A estas cifras se suman los reportes del lado chino, donde las autoridades informaron de tres muertos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong. Con ambos balances, el desastre deja de manera provisional 292 muertos y cerca de mil 400 personas desaparecidas en la zona transfronteriza.

¿Cuántos turistas extranjeros siguen desaparecidos?

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 466 extranjeros se encuentran entre las personas que fueron arrastradas por el lodo o permanecen sin localizar.

Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos procedentes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos.

También se han reportado viajeros de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.

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¿Qué provocó la riada entre Nepal y Tíbet?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que generó un flujo de escombros y posteriormente desencadenó afectaciones de gran magnitud.

El desbordamiento del río Bhote Koshi, ocurrido la mañana del miércoles 26 de agosto, inundó distintas localidades y destruyó infraestructura en las zonas afectadas.

Del lado chino, medios estatales informaron que un deslizamiento de lodo alcanzó el puerto tibetano de Gyirong.

Kihuhukanio kinene bururi wa Nepal kuraga andu aingi😥#gukenaexpress pic.twitter.com/wm6si9onnV — Gukena FM Kenya (@GukenaFMKenya) August 27, 2026

Nepal despliega a más de 7 mil efectivos

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se trasladó a la zona del desastre para supervisar las labores de rescate, la atención de heridos y la distribución de ayuda de emergencia.

Más de 7 mil 400 elementos de la policía y el ejército permanecen desplegados en las tareas de búsqueda.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos apunta al fuerte desplome de un glaciar. La caída habría generado un terremoto de 5’1 y deslizamientos de tierra que arrastraron una gran masa de agua, lodo y rocas



Lo han… pic.twitter.com/C1PM2iyFpm — Radio 5 (@radio5_rne) August 27, 2026

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos en las áreas más afectadas y se logre acceder a comunidades que permanecen incomunicadas.

IO