Nepal eleva a 289 los muertos y 826 los desaparecidos por riada en la frontera con Tíbet

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 el número de personas fallecidas y a 826 las desaparecidas tras la riada que golpeó la frontera con el Tíbet y arrasó comunidades, carreteras y puentes en los valles atravesados por el río Bhote Koshi.
A estas cifras se suman los reportes del lado chino, donde las autoridades informaron de tres muertos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong. Con ambos balances, el desastre deja de manera provisional 292 muertos y cerca de mil 400 personas desaparecidas en la zona transfronteriza.
¿Cuántos turistas extranjeros siguen desaparecidos?
La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 466 extranjeros se encuentran entre las personas que fueron arrastradas por el lodo o permanecen sin localizar.
Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos procedentes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos.
También se han reportado viajeros de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.
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¿Qué provocó la riada entre Nepal y Tíbet?
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que generó un flujo de escombros y posteriormente desencadenó afectaciones de gran magnitud.
El desbordamiento del río Bhote Koshi, ocurrido la mañana del miércoles 26 de agosto, inundó distintas localidades y destruyó infraestructura en las zonas afectadas.
Del lado chino, medios estatales informaron que un deslizamiento de lodo alcanzó el puerto tibetano de Gyirong.
Nepal despliega a más de 7 mil efectivos
El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se trasladó a la zona del desastre para supervisar las labores de rescate, la atención de heridos y la distribución de ayuda de emergencia.
Más de 7 mil 400 elementos de la policía y el ejército permanecen desplegados en las tareas de búsqueda.
Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos en las áreas más afectadas y se logre acceder a comunidades que permanecen incomunicadas.
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