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Nepal eleva a 289 los muertos y 826 los desaparecidos por riada en la frontera con Tíbet

Nepal actualizó a 289 la cifra de muertos y a 826 las personas desaparecidas por la riada que golpeó la frontera con Tíbet, donde cientos de turistas extranjeros siguen sin ser localizados.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de ago de 2026

2 min

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Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos procedentes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos
Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos procedentes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos / AP

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 el número de personas fallecidas y a 826 las desaparecidas tras la riada que golpeó la frontera con el Tíbet y arrasó comunidades, carreteras y puentes en los valles atravesados por el río Bhote Koshi.

A estas cifras se suman los reportes del lado chino, donde las autoridades informaron de tres muertos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong. Con ambos balances, el desastre deja de manera provisional 292 muertos y cerca de mil 400 personas desaparecidas en la zona transfronteriza.

¿Cuántos turistas extranjeros siguen desaparecidos?

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 466 extranjeros se encuentran entre las personas que fueron arrastradas por el lodo o permanecen sin localizar.

Entre los desaparecidos hay turistas y peregrinos procedentes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos.

También se han reportado viajeros de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Ucrania.

La emergencia se concentra en zonas del norte del país, especialmente en la región fronteriza con el Tíbet

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¿Qué provocó la riada entre Nepal y Tíbet?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que generó un flujo de escombros y posteriormente desencadenó afectaciones de gran magnitud.

El desbordamiento del río Bhote Koshi, ocurrido la mañana del miércoles 26 de agosto, inundó distintas localidades y destruyó infraestructura en las zonas afectadas.

Del lado chino, medios estatales informaron que un deslizamiento de lodo alcanzó el puerto tibetano de Gyirong.

Nepal despliega a más de 7 mil efectivos

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se trasladó a la zona del desastre para supervisar las labores de rescate, la atención de heridos y la distribución de ayuda de emergencia.

Más de 7 mil 400 elementos de la policía y el ejército permanecen desplegados en las tareas de búsqueda.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos en las áreas más afectadas y se logre acceder a comunidades que permanecen incomunicadas.

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