Fernando Farías Laguna irá al Altiplano; hay 15 detenidos por huachicol fiscal y FGR va por más

La Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer este jueves nuevos detalles sobre el traslado a México de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, señalado por su probable relación con una compleja red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible mediante operaciones marítimas, esquema conocido como huachicol fiscal.

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En un mensaje difundido en video, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que Fernando “N” no llegó a México mediante la conclusión del procedimiento de extradición iniciado previamente, sino después de que las autoridades argentinas determinaron su expulsión.

La fiscal recordó que las investigaciones comenzaron desde 2024, luego de que el entonces titular de la Secretaría de Marina entregara a quien encabezaba la FGR indicios sobre las operaciones de una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Según Godoy Ramos, las investigaciones tomaron fuerza en marzo de 2025 con el aseguramiento de un buque que transportaba ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, operación que, de acuerdo con la Fiscalía, permitió confirmar la existencia de un entramado criminal en el que habría participado Fernando “N”.

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación con características similares en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque mediante el cual presuntamente ingresaron ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible.

¿Quién es Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna es excontralmirante de la Secretaría de Marina y durante su trayectoria dentro de la institución alcanzó el grado de contralmirante, además de desempeñar diferentes responsabilidades relacionadas con áreas estratégicas de la dependencia.

Es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien también ha sido señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la presunta red de huachicol fiscal. Ambos son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las investigaciones ubican a los hermanos Farías Laguna en posiciones relevantes dentro de la presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, que habría aprovechado contactos y posiciones estratégicas para facilitar operaciones relacionadas con el ingreso y distribución de combustible.

Fernando Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, además de una ficha roja de Interpol que permitió extender su búsqueda fuera de México.

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Así habría operado la red de huachicol fiscal

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reconstruyó la forma en la que presuntamente operaba la organización. Los buques tanque arribaban a puertos como Tampico y Ensenada, mientras que los hidrocarburos eran declarados indebidamente como aceites o aditivos para evadir impuestos.

Las indagatorias también apuntaron a la presunta participación de servidores públicos y agentes aduanales que habrían permitido revisiones simuladas, pedimentos manipulados y alteraciones en los volúmenes y muestras de los productos.

Una vez en territorio nacional, el combustible era transportado mediante empresas legalmente constituidas para posteriormente ser distribuido en estaciones de servicio o, según las investigaciones de la Fiscalía, utilizar estas estructuras para lavar los recursos obtenidos ilícitamente.

La FGR identificó operaciones relacionadas con este esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. Las diligencias permitieron solicitar nuevas órdenes de aprehensión, entre ellas la correspondiente a Fernando “N”, lo que derivó en la activación de una ficha roja de Interpol.

¿Cómo fue detenido y expulsado Fernando Farías Laguna de Argentina?

Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires, Argentina, el pasado 23 de abril, después de permanecer prófugo de la justicia mexicana.

De acuerdo con información difundida por las autoridades argentinas tras su captura, el excontralmirante había ingresado a ese país el 1 de abril utilizando una identidad falsa a nombre de un ciudadano guatemalteco y permanecía en un departamento de alquiler temporal en el barrio de Palermo.

Posteriormente, a solicitud de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente su extradición el 21 de mayo.

Sin embargo, el procedimiento tomó otro camino. De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, ante las pruebas aportadas por las autoridades mexicanas, Argentina emitió un acuerdo de expulsión, lo que permitió que representantes de la FGR viajaran a ese país para trasladarlo directamente a México.

Una vez concretado su traslado, Fernando “N” será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde quedará a disposición del juez de control que emitió la orden en su contra.

Hay 15 detenidos más por el caso

Godoy Ramos indicó que, como resultado de las investigaciones sobre esta presunta organización, además de Fernando “N”, otras 15 personas han sido detenidas y presentadas ante autoridades judiciales, entre ellas 12 exservidores públicos.

La fiscal informó que la afectación económica provocada a la organización criminal por los aseguramientos asciende a más de 340 millones de pesos.

Además de los millones de litros de combustible recuperados, las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles relacionados con las investigaciones.

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FGR anticipa nuevas órdenes de aprehensión

El caso, sin embargo, no estaría cerrado con el traslado de Fernando Farías Laguna. La fiscal general adelantó que las investigaciones han permitido reunir elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas relacionadas con la distribución del combustible.

Entre los nuevos objetivos de las investigaciones se encuentran accionistas, apoderados legales, socios y enlaces ubicados en seis estados de la República que presuntamente estarían relacionados directamente con la distribución.

Godoy Ramos atribuyó la localización y expulsión de Fernando “N” al intercambio de información y trabajos coordinados entre la FGR, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y Argentina.

Finalmente, la fiscal aseguró que instruyó continuar las investigaciones para avanzar en la desarticulación de las operaciones relacionadas con el comercio irregular de productos derivados del petróleo.

“Donde haya impunidad habrá investigación y donde hay crimen habrá consecuencias”, sentenció la titular de la FGR al cerrar su mensaje.

JGH