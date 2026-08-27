Presidenta Sheinbaum pide justicia en caso de Fernando Farías Laguna y recuerda denuncias de Marina por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que espera que se haga justicia en el proceso que enfrenta el excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red relacionada con el ingreso y distribución ilegal de combustibles en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que las investigaciones por el llamado huachicol fiscal se fortalecieron después del aseguramiento de un buque en Tampico, Tamaulipas, relacionado con la introducción irregular de hidrocarburos al país.

Sheinbaum evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad penal de Farías Laguna y sostuvo que corresponderá a las autoridades competentes determinar su situación jurídica.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las denuncias de Marina?

La presidenta señaló que tanto el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como el actual titular de la dependencia, Raymundo Morales, presentaron denuncias ante las autoridades por hechos vinculados con el presunto contrabando de combustibles.

De acuerdo con Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer posteriormente elementos relacionados con un intento de introducir hidrocarburos de forma irregular, mediante declaraciones que presuntamente ocultaban la verdadera naturaleza del producto.

A partir de estas denuncias, explicó, se desarrolló una investigación que derivó en varias detenciones.

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Investigación también alcanza a empresarios

Sheinbaum indicó que entre las personas investigadas se encuentran empresarios mexicanos y otros integrantes del sector privado.

Algunos de ellos permanecen en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición para que enfrenten los procedimientos correspondientes.

La presidenta sostuvo que las indagatorias no se limitan a funcionarios o exfuncionarios, sino que abarcan distintos eslabones de la presunta estructura utilizada para introducir y distribuir combustible de manera ilegal.

¿De qué señalan a Fernando Farías Laguna?

De acuerdo con las autoridades, Farías Laguna estaría relacionado con una organización encargada de coordinar tanto el ingreso clandestino de hidrocarburos como su posterior distribución dentro del territorio nacional.

#MañaneraDelPueblo. Recuerda @Claudiashein que la investigación por contrabando fiscal por vía marítima viene de dos denuncias presentadas por el ex titular y el actual @AlmiranteSrio , que incluye a los hermanos Farías y a una red más grande. pic.twitter.com/UJ6KZO1UM6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 27, 2026

La FGR lo investiga por su presunta participación en una red vinculada con delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada.

Sheinbaum insistió en que el proceso debe continuar conforme a derecho y que será la autoridad judicial la encargada de establecer responsabilidades.

El excontralmirante conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad competente.

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