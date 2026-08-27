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Piloto yucateco Carlos Novelo Flota, va por el campeonato de Nascar México Series

Carlos Novelo visitó la redacción de POR ESTO! para hablar sobre su preparación rumbo a las últimas cuatro fechas de la Nascar México Series.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

27 de ago de 2026

1 min

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Carlos Novelo Flota se prepara para afrontar las últimas cuatro fechas de la temporada en busca del campeonato
Carlos Novelo Flota se prepara para afrontar las últimas cuatro fechas de la temporada en busca del campeonato / Marco Sánchez Solís

Para el piloto yucateco Carlos Novelo Flota, la única estrategia válida en la pista es ganar. Con la mira puesta en el campeonato de la Nascar México Series, el corredor local visitó la redacción de POR ESTO! para compartir su preparación de cara a las últimas cuatro fechas del calendario, donde tiene una meta clara: llevarse todos los puntos en juego.

Actualmente, el boxito marcha en la segunda posición de la tabla general, a tres puntos del líder Roberto Espinosa. Esta mínima diferencia lo obliga a tener un cierre de temporada perfecto.

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Después de ocho fechas se llegó a la etapa definitoria denominada Chase, donde sólo los siete mejores tendrán oportunidad de ser campeones con cuatro fechas, siendo estas Monterrey, Aguascalientes, Yucatán y Ciudad de México.

“Cada carrera hay que entenderla, todos los autódromos tendrán sus características, en Nuevo León hay que buscar liderarlo completamente, en Aguascalientes conviene llegar en segundo a la vuelta final para cortarse el viento y adelantarse; Mérida será diferente, ya que será pista y no ovalo, lo que hay que aprovechar por el conocimiento que tengo y espero llegar a la capital ya sin presiones”.

La temporada ha sido complicada para Charly, las primeras carreras tuvieron muchas complicaciones con su automóvil, en especial con el motor, pero sus mecánicos ya lo dejaron a punto como se demostró en las últimas competencias.

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