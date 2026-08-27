San Román pide su feria, pero autoridades dicen que no regresará ¿Por qué ya no regresará al Barrio?

Autoridades municipales descartaron el regreso de la Feria al Barrio de San Román, debido al volumen de la infraestructura, así como por comodidad de los vecinos del propio sitio, luego de que los ciudadanos propusieron que la festividad vuelva a sus orígenes como hace más de 15 años.

A la par, insistieron en que la realización de la Feria y el Carnaval en una zona cercana al mar preocupa ante el riesgo de inundaciones y las condiciones de infraestructura del sitio, así como el área donde se plantea instalar el recinto presenta antecedentes de inundaciones severas, por lo que el desarrollo de eventos masivos requiere medidas específicas de seguridad.

Noticia Destacada Descartan regreso de la Feria de San Román a su barrio tradicional y rechazan la Dársena

Lo anterior, debido a que existe interés de habitantes del barrio de San Román para que los eventos regresen a esa zona, aunque en años anteriores vecinos presentaron quejas por las afectaciones que provocaban las actividades. El incremento de visitantes y la concentración de personas representan otro factor que deberá considerarse.

Todo ello, informó la presidenta municipal, Biby Rabelo de la Torre, que relató que en una ocasión realizó un evento en el área de la Dársena del API y una lluvia provocó una inundación considerable, ya que el agua alcanzó un nivel que alarmó a los asistentes, debido a la cercanía del inmueble con el mar y a las condiciones de drenaje de la zona.

Explicó que administraciones anteriores dejaron el Foro Ah-Kin-Pech como una reserva territorial destinada a este tipo de actividades. Sin embargo, señaló que el espacio disponible no cuenta con la capacidad que requieren actualmente los eventos masivos, sobre todo cuando la cartelera contempla artistas que atraen a decenas de miles de personas.

De acuerdo con información de las propias autoridades municipales, y de la Secretaría de Turismo, un concierto dentro del Carnaval puede reunir a más de 20 mil personas, mientras que las características del espacio que se plantea construir podrían limitar el aforo, ya que se prevé una capacidad cercana a tres mil asistentes resultaría insuficiente para eventos con una demanda mucho mayor.

Liberan licitación

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) publicó la Convocatoria 012-2026 para la construcción del Centro Cultural Escénico de Campeche (CCEC), proyecto previsto para el Foro Ah-Kim-Pech. El documento fue emitido el 25 de agosto de 2026. Las bases corresponden a la

licitación SEDUMOP-DGAGOP-LPO-027-2026, destinada a la ejecución de la obra principal. Entre los requisitos establecidos se encuentra la acreditación de un capital contable mínimo de 100 millones de pesos por parte de las empresas interesadas.

Este requisito forma parte de las condiciones financieras que deberán cumplir las compañías

participantes. La convocatoria determina además las disposiciones administrativas y técnicas bajo las cuales se desarrollará el concurso.

De manera paralela, la SEDUMOP publicó la licitación SEDUMOP-DGAGOP-LPO-DRO-028-2026 para los trabajos de supervisión y verificación de la obra. Para este procedimiento, las empresas deberán acreditar un capital contable mínimo de 150 mil pesos. La contratación de estos servicios contempla la vigilancia y revisión de los trabajos que se realicen durante la construcción del Centro Cultural Escénico.