Barcos pulperos Yucalpetén regresan con hasta cinco toneladas

Con capturas de entre cuatro y cinco toneladas por embarcación, continúan arribando barcos pesqueros al puerto de abrigo de Yucalpetén tras realizar sus primeros viajes de la temporada de pulpo, resultados que generan expectativas favorables entre los integrantes del sector pesquero.

Durante los últimos días, diversas embarcaciones regresaron a puerto después de zarpar a principios de agosto, cuando inició formalmente la temporada del molusco. Los primeros volúmenes obtenidos son considerados positivos, debido a que permiten cubrir los gastos de operación y mantener condiciones favorables para armadores, patrones y tripulaciones.

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De acuerdo con Manuel Sánchez González, armador y empresario pesquero, los resultados iniciales han generado mayor confianza entre los propietarios de embarcaciones para continuar enviando sus naves a la captura, además de permitir mejorar los anticipos económicos que reciben las tripulaciones antes de cada salida.

El regreso de los barcos también incrementó la actividad en las instalaciones portuarias, donde comerciantes y trabajadores de las plantas congeladoras participaron en las labores de descarga, recepción y procesamiento del producto.

Parte de las capturas corresponde a ejemplares de tallas consideradas de primera calidad, condición que favorece su comercialización y abre mejores expectativas para su colocación tanto en mercados nacionales como de exportación.

El sector industrial pesquero manifestó su satisfacción con este comienzo de temporada, al señalar que en años anteriores tanto las embarcaciones de altura como las lanchas ribereñas han enfrentado períodos de menor producción.

En esta ocasión, los primeros resultados y las condiciones de comercialización han permitido iniciar con un panorama más alentador. Pescadores que participaron en los primeros viajes también reportaron haber encontrado buenas concentraciones de pulpo en distintas zonas de captura.

A ello se sumaron condiciones climatológicas que, durante varias jornadas, favorecieron las actividades en altamar.

Ante este panorama, pescadores y empresarios esperan que los siguientes viajes mantengan volúmenes similares o incluso superiores, con la expectativa de que la temporada genere mayores ingresos para las tripulaciones y fortalezca la economía de armadores, comerciantes, congeladoras y demás trabajadores vinculados con esta actividad en Progreso.