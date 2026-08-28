IPN regresa al examen de admisión presencial: esta es la fecha y calendario para aspirantes

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) volverá a aplicar de manera presencial su examen de admisión a nivel superior después de alrededor de cuatro años con un esquema de evaluación en línea.

El cambio se aplicará durante el proceso de admisión correspondiente al periodo 27-2 y alcanzará a los aspirantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana. La decisión ocurre además en medio de la discusión sobre los exámenes de ingreso a distancia, después de las irregularidades detectadas este año durante el proceso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los criterios fueron aprobados el 26 de agosto por la Comisión Especial encargada del proceso de admisión y después recibieron el aval del XLIV Consejo General Consultivo del IPN.

¿Cuándo será el examen de admisión presencial del IPN?

El examen de admisión del IPN se realizará el 26 de septiembre de 2026 para los aspirantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Antes de presentar la evaluación, los interesados tendrán que completar su registro y obtener la ficha correspondiente. Este procedimiento se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre.

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Después del examen, el IPN publicará los resultados el 24 de octubre. La revisión y digitalización de documentos está programada para los días 27 y 28 del mismo mes, mientras que el periodo escolar comenzará el 25 de enero de 2027.

¿Por qué el IPN vuelve al examen presencial?

El cambio supone el regreso a un formato que el Politécnico dejó de utilizar durante aproximadamente cuatro años, periodo en el que recurrió a evaluaciones en línea para el ingreso a nivel superior.

La modificación coincide con la polémica que enfrentó la UNAM durante su primer examen en línea para licenciatura escolarizada de este año. Tras detectar irregularidades, la Universidad aplicó posteriormente una evaluación presencial de control para comprobar los resultados obtenidos en la prueba digital.

El IPN cambia el formato de su examen de admisión de segunda vuelta tras las irregularidades registradas en el proceso de ingreso de la UNAM.



¿Quiénes deberán presentarlo de forma presencial y cuándo será? 👀https://t.co/jxvPJQcgvA — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 28, 2026

Aunque el IPN estableció el regreso a la modalidad presencial a partir de sus propios criterios y órganos de decisión, el cambio ocurre en un momento en el que los mecanismos de evaluación a distancia están bajo mayor discusión.

Con el nuevo esquema, los aspirantes deberán acudir físicamente a presentar la prueba y esperar hasta el 24 de octubre para conocer si consiguieron un lugar en alguna de las opciones académicas del Politécnico.

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