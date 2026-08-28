¿Qué pasó con los niños intoxicados en Nilchí, Campeche? Salud informa sobre su estado

Los cinco menores de edad atendidos por un caso de intoxicación en la comunidad de Nilchí, municipio de Campeche, permanecen estables y bajo vigilancia médica en el área de Urgencias Pediátricas, informó la Secretaría de Salud estatal mediante un comunicado emitido ayer, 27 de agosto.

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Los menores ingresaron alrededor de las 13:50 horas al Centro de Salud del IMSS Bienestar de la localidad con diarrea, vómitos y deshidratación moderada. De acuerdo con la referencia proporcionada al personal médico, presuntamente habían consumido frutas de un árbol recién fumigado.

Ante los síntomas, los médicos les suministraron hidratación oral e intravenosa y solicitaron su traslado al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en San Francisco de Campeche, para recibir atención pediátrica especializada y continuar con el seguimiento de su estado de salud.

Secretaría de Salud informó que los cinco menores se encuentran estables. / Especial

Para efectuar el traslado fueron enviadas a Nilchí tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias y dos unidades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. La dependencia indicó que los cinco pacientes se encuentran estables, no requieren soporte avanzado y permanecen bajo monitoreo continuo.

La Secretaría de Salud también informó que comenzó una investigación en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, y el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

Las diligencias buscan determinar con precisión las causas de la intoxicación y establecer las medidas de control necesarias. Hasta el momento, la autoridad sanitaria no ha confirmado oficialmente qué sustancia ocasionó los síntomas, aunque la versión inicial señala el consumo de frutas provenientes de un árbol presuntamente fumigado recientemente.

JGH