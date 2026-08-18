FGR busca quitar 2.2 millones de pesos a Hernán Bermúdez Requena y familiares por extinción de dominio

La Fiscalía General de la República (FGR) inició procedimientos para obtener la extinción de dominio de alrededor de 2.2 millones de pesos relacionados con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como con su esposa y uno de sus hermanos.

Los recursos forman parte de las investigaciones financieras abiertas contra el exfuncionario, señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora.

Actualmente, Bermúdez Requena permanece bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras enfrenta distintos procesos penales.

¿Cuánto dinero busca recuperar la FGR de Hernán Bermúdez Requena?

Una de las demandas presentadas por la Fiscalía pretende obtener la extinción de dominio de 1 millón 387 mil pesos cuya propiedad es atribuida al propio exsecretario de Seguridad.

A esta cantidad se suman recursos depositados en tres cuentas bancarias vinculadas con Verónica Encalada Pérez, esposa de Bermúdez Requena, y Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario.

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Las cuentas, abiertas en Banorte, BBVA y Santander, acumulaban alrededor de 853 mil pesos al momento de ser aseguradas.

De esta última cantidad, aproximadamente 755 mil pesos corresponderían a Verónica Encalada Pérez.

¿De qué delitos está acusado Hernán Bermúdez Requena?

El exfuncionario enfrenta señalamientos por delitos como asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, desaparición forzada de personas y peculado.

Sin embargo, las acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y no equivalen a una sentencia condenatoria.

UIF ya había bloqueado cuentas relacionadas con el exfuncionario

Antes de las acciones promovidas por la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado cuentas relacionadas con Bermúdez Requena y personas de su entorno desde 2025, como parte del seguimiento financiero del caso.

Si los jueces autorizan la extinción de dominio, los recursos pasarían a propiedad del Estado.

Este procedimiento es independiente de los juicios penales, por lo que una resolución sobre el dinero no determina por sí misma la culpabilidad de Hernán Bermúdez Requena ni de sus familiares.

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