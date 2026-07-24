Hija de Ernesto Ruffo pide protección a Estados Unidos y denuncia hostigamiento tras detención de su padre

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección ante el presunto hostigamiento que, según denunció, enfrenta desde la detención de su padre.

La mujer, quien también cuenta con ciudadanía estadounidense, se presentó el pasado miércoles 22 de julio en la sede diplomática ubicada en la Ciudad de México. Un video difundido por la organización política Somos México mostró el momento en el que informó al personal de la representación que buscaba presentar denuncias y pedir ayuda.

La solicitud ocurre mientras Ruffo Appel permanece bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, después de ser vinculado a proceso junto con otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles. El exmandatario y su defensa rechazan las acusaciones.

¿Qué denunció Verónica Ruffo ante la Embajada de Estados Unidos?

Verónica Ruffo afirmó que ha sido objeto de hostigamiento desde que comenzó a defender públicamente a su padre. Frente al personal de la Embajada expresó que acudía para “buscar apoyo” y presentar denuncias.

Somos México, organización en la que participa el exgobernador, calificó a Ruffo Appel como un preso político y atribuyó al Gobierno federal la responsabilidad sobre su integridad. Estas declaraciones corresponden a la postura de la agrupación y de la familia, mientras que las autoridades sostienen que existe una investigación penal por presunto huachicol fiscal.

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La Embajada estadounidense no había informado públicamente si abrió un procedimiento de protección o qué tipo de asistencia podría ofrecerle.

Hija de Ruffo denuncia trato “indigno y humillante”

Días antes, Verónica Ruffo difundió un mensaje en el que aseguró que su padre recibió un trato “indigno y humillante” después de ser detenido el 16 de julio en su domicilio.

También señaló que fue trasladado a más de 2 mil kilómetros de su lugar de residencia y que permaneció sin comunicación con su familia durante parte del procedimiento.

La hija del exgobernador pidió respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho de defensa. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, sostuvo en su mensaje.

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La petición de protección ocurrió un día antes de que el Gabinete de Seguridad federal negara que la Fiscalía General de la República hubiera solicitado congelar las cuentas bancarias de Verónica Ruffo.

Las autoridades precisaron que ella no aparece entre las personas físicas o morales incluidas en la solicitud enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de la investigación contra su padre.

El comunicado también señaló que no existe una petición para inmovilizar sus recursos.

Ernesto @RuffoAppel manda un mensaje al país a través de su hija Verónica, la primera persona de su familia que ha logrado verlo desde que fue recluido, revela su estado de salud y que dentro del penal ya le pusieron apodo a su padre. #RuffoPresoPolítico #RuffoMandela pic.twitter.com/4CZ6tlbZWz — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 24, 2026

Ernesto Ruffo enfrenta proceso por huachicol fiscal

La FGR acusa al exgobernador de participar en una red que presuntamente introdujo combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas.

Según la acusación, la estructura habría utilizado empresas vinculadas con la importación y distribución de hidrocarburos para evadir impuestos. Estos señalamientos todavía deberán comprobarse durante el proceso judicial.

Ruffo Appel permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria. Su defensa sostiene que su participación empresarial no acredita que conociera o autorizara posibles operaciones ilícitas.

IO